На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35 7 июня 2025
Киев • УНН
Сегодня, 7 июня 2025 года, Воздушные Силы провели успешную операцию. На Курском направлении был сбит российский истребитель Су-35.
Воздушные силы ВСУ провели успешную операцию и сбили сегодня на Курском направлении российский истребитель Су-35, сообщили в ВС ВСУ в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!
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