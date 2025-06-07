На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35 7 июня 2025

Воздушные силы ВСУ провели успешную операцию и сбили сегодня на Курском направлении российский истребитель Су-35, сообщили в ВС ВСУ в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе! - сообщили в ВС ВСУ.

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