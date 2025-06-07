На Курському напрямку збили російський винищувач Су-35 7 червня 2025

Повітряні сили ЗСУ провели успішну операцію і збили сьогодні на Курському напрямку російський винищувач Су-35, повідомили у ПС ЗСУ у суботу у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, у результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги! - повідомили у ПС ЗСУ.

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