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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
05:00 • 37805 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 65565 перегляди

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На Курському напрямку збили російський винищувач Су-35 7 червня 2025

Київ • УНН

 • 13994 перегляди

Сьогодні, 7 червня 2025 року, Повітряні Сили провели успішну операцію. На Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35.

На Курському напрямку збили російський винищувач Су-35

Повітряні сили ЗСУ провели успішну операцію і збили сьогодні на Курському напрямку російський винищувач Су-35, повідомили у ПС ЗСУ у суботу у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, у результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги!

- повідомили у ПС ЗСУ.

1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті07.06.25, 08:39 • 2164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курська область
Повітряні сили Збройних сил України
Tesla
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