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На Черкасчине государство возвращает под контроль незаконно отчужденные земли лесного фонда

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Прокуратура Черкасской области вернула государству более 65 га лесного массива, который незаконно выбыл из собственности. Также восстановлены права государства на 5,5 га лесохозяйственных земель.

На Черкасчине государство возвращает под контроль незаконно отчужденные земли лесного фонда

В Черкасской области земли площадью почти 70 га возвращаются в собственность государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Отмечается, что в течение 2024-2025 прокуроры Черкасской области предъявили более 20 исков. В судебном порядке требовали вернуть государству почти 50 га лесных угодий, противоправно выбывших из его собственности.

В Офисе Генерального прокурора рассказали о возвращении в государственную собственность лесного массива площадью более 65 га в админграницах Бобрицкого сельсовета в бывшем Каневском районе Черкасской области.

Он незаконно выбыл из собственности государства под видом земель сельскохозяйственного назначения. Впоследствии около 40 земельных участков лесфонда стали собственностью супругов

- говорится в сообщении.

Во исполнение судебного решения по иску прокуратуры право частной собственности на эти земли прекращено.

Также возобновлены права государства на 4 земельных участка лесохозяйственного назначения общей площадью 5,5 га, которые были безосновательно включены в состав земель сельхозназначения и оформлены за Набутовским сельсоветом Черкасского района

- сообщает Офис Генерального прокурора.

По искам прокуратуры в ходе выполнения судебных решений оспоренные земельные участки зарегистрированы за государством.

Напомним

Служба безопасности Украины обнаружила 176 граждан рф, которые незаконно владели почти 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области. В настоящее время эти участки возвращены в собственность Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Агроновости
Киевская область
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина
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