На Черкащині держава повертає під контроль незаконно відчужені землі лісового фонду

На Черкащині землі площею площею майже 70 га повертають у власність держави. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що упродовж 2024-2025 прокурори Черкащини предʼявили понад 20 позовів. У судовому порядку вимагали повернути державі майже 50 га лісових угідь, що протиправно вибули з її власності.

В Офісі Генерального прокурора розповіли про повернення у державну власність лісового масиву площею понад 65 га в адмінмежах Бобрицької сільради у колишньому Канівському районі на Черкащині.

Він незаконно вибув із власності держави під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Згодом близько 40 земельних ділянок лісфонду стали власністю подружжя

На виконання судового рішення за позовом прокуратури право приватної власності на ці землі припинено.

Також поновлено права держави на 4 земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею 5,5 га, які було безпідставно включено до складу земель сільгосппризначення та оформлено за Набутівською сільрадою Черкаського району