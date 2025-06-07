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На Черкащині держава повертає під контроль незаконно відчужені землі лісового фонду

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Прокуратура Черкащини повернула державі понад 65 га лісового масиву, який незаконно вибув з власності. Також поновлено права держави на 5,5 га лісогосподарських земель.

На Черкащині держава повертає під контроль незаконно відчужені землі лісового фонду

На Черкащині землі площею площею майже 70 га повертають у власність держави. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Зазначається, що упродовж 2024-2025 прокурори Черкащини предʼявили понад 20 позовів. У судовому порядку вимагали повернути державі майже 50 га лісових угідь, що протиправно вибули з її власності.

В Офісі Генерального прокурора розповіли про повернення у державну власність лісового масиву площею понад 65 га в адмінмежах Бобрицької сільради у колишньому Канівському районі на Черкащині.

Він незаконно вибув із власності держави під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Згодом близько 40 земельних ділянок лісфонду стали власністю подружжя

- йдеться у дописі.

На виконання судового рішення за позовом прокуратури право приватної власності на ці землі припинено.

Також поновлено права держави на 4 земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею 5,5 га, які було безпідставно включено до складу земель сільгосппризначення та оформлено за Набутівською сільрадою Черкаського району

- повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За позовами прокуратури у ході виконання судових рішень оспорені земельні ділянки зареєстровано за державою.

Нагадаємо

Служба безпеки України виявила 176 громадян рф, які незаконно володіли майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області. Наразі ці ділянки повернуто у власність України.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Агроновини
Київська область
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна
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