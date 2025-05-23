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Під Києвом понад 170 громадян росії володіли майже 100 га землі: угіддя повернуто у власність України

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Служба безпеки України виявила 176 громадян рф, які незаконно володіли майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області. Наразі ці ділянки повернуто у власність України.

Під Києвом понад 170 громадян росії володіли майже 100 га землі: угіддя повернуто у власність України

Майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області незаконно володіли громадяни рф. Наразі їх ділянки повернули у власність України.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними Служби безпеки України 176 громадян рф володіли землею під Києвом. Це вдалося виявити завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, згідно з планом системної роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора.

За результатами комплексних заходів виявлено та підтверджено наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. 

росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні, зазначають у СБУ.

Спільно з прокуратурою проведено заходи з припинення прав власності громадян рф на виявлені наділи. Конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

Нагадаємо

Готельно-ресторанний комплекс "Галера", що розташований в прибережній смузі Дніпра, підлягає знесенню за рішенням суду. Ділянку площею 0,5 га вартістю 3,2 млн грн буде повернуто громаді.

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