Під Києвом понад 170 громадян росії володіли майже 100 га землі: угіддя повернуто у власність України
Київ • УНН
Служба безпеки України виявила 176 громадян рф, які незаконно володіли майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області. Наразі ці ділянки повернуто у власність України.
Майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області незаконно володіли громадяни рф. Наразі їх ділянки повернули у власність України.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За даними Служби безпеки України 176 громадян рф володіли землею під Києвом. Це вдалося виявити завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, згідно з планом системної роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора.
За результатами комплексних заходів виявлено та підтверджено наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора.
росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.
Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні, зазначають у СБУ.
Спільно з прокуратурою проведено заходи з припинення прав власності громадян рф на виявлені наділи. Конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.
Нагадаємо
Готельно-ресторанний комплекс "Галера", що розташований в прибережній смузі Дніпра, підлягає знесенню за рішенням суду. Ділянку площею 0,5 га вартістю 3,2 млн грн буде повернуто громаді.