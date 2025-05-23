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Под Киевом более 170 граждан россии владели почти 100 га земли: угодья возвращены в собственность Украины

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Служба безопасности Украины обнаружила 176 граждан рф, которые незаконно владели почти 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области. В настоящее время эти участки возвращены в собственность Украины.

Под Киевом более 170 граждан россии владели почти 100 га земли: угодья возвращены в собственность Украины

Около 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области незаконно владели граждане рф. Сейчас их участки вернули в собственность Украины.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным Службы безопасности Украины 176 граждан рф владели землей под Киевом. Это удалось выявить благодаря проверке реестров Госгеокадастра, согласно с планом системной работы по минимизации влияния страны-агрессора.

По результатам комплексных мероприятий выявлено и подтверждено наличие участков у не менее 176 жителей страны-агрессора. 

россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

Согласно действующему законодательству нашего государства только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы – нет, отмечают в СБУ.

Совместно с прокуратурой проведены мероприятия по прекращению прав собственности граждан рф на выявленные наделы. Конфискованные сельхозугодья переданы на учет управления Госгеокадастра.

Напомним

Гостинично-ресторанный комплекс "Галера", расположенный в прибрежной полосе Днепра, подлежит сносу по решению суда. Участок площадью 0,5 га стоимостью 3,2 млн грн будет возвращен общине.

Игорь Тележников

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