Под Киевом более 170 граждан россии владели почти 100 га земли: угодья возвращены в собственность Украины
Киев • УНН
Служба безопасности Украины обнаружила 176 граждан рф, которые незаконно владели почти 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области. В настоящее время эти участки возвращены в собственность Украины.
Около 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области незаконно владели граждане рф. Сейчас их участки вернули в собственность Украины.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным Службы безопасности Украины 176 граждан рф владели землей под Киевом. Это удалось выявить благодаря проверке реестров Госгеокадастра, согласно с планом системной работы по минимизации влияния страны-агрессора.
По результатам комплексных мероприятий выявлено и подтверждено наличие участков у не менее 176 жителей страны-агрессора.
россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.
Согласно действующему законодательству нашего государства только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы – нет, отмечают в СБУ.
Совместно с прокуратурой проведены мероприятия по прекращению прав собственности граждан рф на выявленные наделы. Конфискованные сельхозугодья переданы на учет управления Госгеокадастра.
Напомним
Гостинично-ресторанный комплекс "Галера", расположенный в прибрежной полосе Днепра, подлежит сносу по решению суда. Участок площадью 0,5 га стоимостью 3,2 млн грн будет возвращен общине.