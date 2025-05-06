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У Києві суд зобов'язав знести готельно-ресторанний комплекс "Галера" на березі Дніпра: деталі

Київ • УНН

 • 3508 перегляди

Готельно-ресторанний комплекс «Галера», що розташований в прибережній смузі Дніпра, підлягає знесенню за рішенням суду. Ділянку площею 0,5 га вартістю 3,2 млн грн буде повернуто громаді.

У Києві суд зобов'язав знести готельно-ресторанний комплекс "Галера" на березі Дніпра: деталі

Суд зобов'язав власника готельно-ресторанного комплексу "Галера" в межах прибережної захисної смуги Дніпра на Набережно-Корчуватській, 35 знести будівлю та повернути землю навколо нього у власність тергромади. Про це повідомляє Київська міська прокуратура передає УНН.

Деталі

Комплекс розміщений на ділянці площею пів гектара, яка вартує 3,2 млн гривень. Київська міська прокуратура подала позов до суду, який погодив знесення комплексу та повернення ділянки тергромаді.

За принциповою позицією Київської міської прокуратури Північним апеляційним господарським судом частково задоволено позов прокурора та зобов'язано комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді ділянку, на якій він знаходиться

- йдеться у дописі.

Додатково

За інформацією прокурорів, власник самочинно збудував готельно-ресторанний комплекс та передав його до статутного фонду товариства. Підставою для оформлення права власності на забудову стало рішення районного суду, яке згодом було скасовано.

У прокуратурі додали, що незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на комплекс стали передумовою для отримання у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною держави та щодо якої встановлений правовий режим використання землі, зокрема й заборонена забудова.

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