В Киеве суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс "Галера" на берегу Днепра: детали
Киев • УНН
Гостинично-ресторанный комплекс «Галера», расположенный в прибрежной полосе Днепра, подлежит сносу по решению суда. Участок площадью 0,5 га стоимостью 3,2 млн грн будет возвращен общине.
Суд обязал владельца гостинично-ресторанного комплекса "Галера" в пределах прибрежной защитной полосы Днепра на Набережно-Корчеватской, 35 снести здание и вернуть землю вокруг него в собственность тергромады. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура передает УНН.
Детали
Комплекс расположен на участке площадью пол гектара, который стоит 3,2 млн гривен. Киевская городская прокуратура подала иск в суд, который согласовал снос комплекса и возвращение участка тергромаде.
По принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом частично удовлетворен иск прокурора и обязана коммерческая структура снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и вернуть территориальной общине участок, на котором он находится
Дополнительно
По информации прокуроров, владелец самовольно построил гостинично-ресторанный комплекс и передал его в уставный фонд общества. Основанием для оформления права собственности на застройку стало решение районного суда, которое впоследствии было отменено.
В прокуратуре добавили, что незаконное строительство и дальнейшая регистрация права собственности на комплекс стали предпосылкой для получения в 2018 году в аренду земельного участка площадью 0,5 га, который относится к землям водного фонда и находится под особой охраной государства и в отношении которого установлен правовой режим использования земли, в том числе и запрещена застройка.
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