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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутат Житомирского горсовета Розенблат скрыла элитную недвижимость и доходы в ОАЭ на миллион долларов - «Схемы»

Депутат Житомирского горсовета Розенблат скрыла элитную недвижимость и доходы в ОАЭ на миллион долларов - «Схемы»

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 16:23  •  7278 просмотра

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Елена Розенблат не задекларировала квартиру и гостиничный номер в Дубае. Она также скрыла доход от аренды и продажи недвижимости на $359 тыс.

Депутат Житомирского горсовета от партии «Батькивщина» Елена Розенблат - не задекларировала элитную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах на 600 тысяч долларов и доход от ее аренды и продажи на 359 тысяч долларов. Об этом пишет проект «Схемы» (Радио Свобода), передает УНН.

Детали

Елена Розенблат является сестрой экс-нардепа - фигуранта «янтарного дела» Борислава Розенблата. Данные, которые получили журналисты свидетельствуют, что женщина купила, но не задекларировала, гостиничный номер и квартиру, а также скрыла доход от сдачи в аренду и продажи недвижимости.

Информацию о скрытом имуществе депутата и доходе, который эта недвижимость принесла, журналисты нашли в утечке данных из дубайских государственных реестров. Однако сама депутат сказала журналистам, что ничего не знает об этом имуществе.

Согласно данным из дубайской утечки, в 2019 году депутат приобрела в Дубае сразу два объекта недвижимости: квартиру за 330 тысяч долларов (7,9 миллиона гривен на момент покупки - ред.) и гостиничный номер за 270 тысяч долларов (6,4 миллиона гривен на момент покупки - ред.).

Журналисты выяснили, что номер  расположен в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменты на 70 квадратных метров - в District One Residences 14. 

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Отмечается, что оба объекта недвижимости с 2019 года принесли Розенблат совокупно 259 тысяч долларов дохода, который она также не отмечала ни в одной из своих деклараций. 

Также известно, что квартиру депутат продала в январе 2024 года за 459 тысяч долларов. На этой сделке она заработала 129 тысяч долларов. Однако гостиничный номер до сих пор сдается в аренду. Но сколько именно денег приносит Розенблат - наверняка неизвестно. Информация об этом в реестре отсутствует, ведь средства с аренды сначала получает отель.

На своем сайте Seven Hotel and Apartments The Palm обещает инвесторам гарантированный доход в более 10% от стоимости приобретенного гостиничного номера. Следовательно, с января 2019 года Розенблат могла получать по 27 тысяч долларов ежегодно, что за пять лет составило бы более 130 тысяч долларов - доход, который Розенблат тоже не декларировала

- говорится в расследовании «Схем». 

На своем сайте Seven Hotel and Apartments The Palm обещает инвесторам гарантированный доход в более 10% от стоимости приобретенного гостиничного номера. Следовательно, с января 2019 года Розенблат могла получать по 27 тысяч долларов ежегодно, что за пять лет составило бы более 130 тысяч долларов - доход, который Розенблат тоже не декларировала.

Журналисты добавляют, что часть имущества депутат Житомирского горсовета все же указывает в декларациях - в частности, квартиру на 70 квадратных метров, которую в 2020 году, как она сама отмечает, приобрела в Дубае за 11,5 миллионов гривен - но не доход, который она приносит.

Эта квартира находится в жилом комплексе премиум-класса The Residences at Marina Gate II, который возвели в 2019 году.

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В январе 2024 года, согласно информации из дубайской утечки, квартиру депутата Житомирского горсовета снял гражданин России и будет проживать там до января 2025 года. За это он заплатил 150 тысяч дирхам или 40,5 тысяч долларов. Его имя журналистам установить не удалось.

Журналисты «Схем» обратились к Елене Розенблат и расспросили ее о дубайском имуществе и о том, почему она, депутат Житомирского горсовета, в разгар войны России против Украины сдает свою недвижимость в аренду гражданину РФ. Розенблат ответила, что об этом арендаторе ей ничего не известно

- говорится в расследовании. 

В НАПК на запрос «Схем» признали, что что депутат горсовета не будет нести ответственности за невыполнение требования указывать все свое состояние в декларациях до 2020 года, ведь сроки давности привлечения ее к ответственности за это - уже истекли.

Впрочем, Розенблат может понести ответственность за то, что не указывала все свои дубайские состояния в последующих декларациях от 2021 года. В НАПК ответили, что проведут полную проверку деклараций депутата, как только получат доказательства владения ею незадекларированным имуществом.

Дополнение

Елена Розенблат - сестра экс-нардепа от партии «Блок Петра Порошенко» Борислава Розенблата. Последний - фигурант так называемого «янтарного дела».

Это уголовное производство, в рамках которого Борислава Розенблата обвиняют в злоупотреблении влиянием и в получении взяток на 280 тысяч долларов за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. Сам Розеблат эти обвинения отвергает.

Напомним,

Журналисты проанализировали данные о тысячах объектов недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020 и 2022 годы. Оказалось, что среди владельцев элитной недвижимости в Дубае - действующие украинские чиновники из Кабинета министров, оборонного предприятия и Киевской городской администрации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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