Депутатка Житомирської міськради Розенблат приховала елітну нерухомість та доходи в ОАЕ на мільйон доларів - "Схеми"

Депутатка Житомирської міськради від партії "Батьківщина" Олена Розенблат – не задекларувала елітну нерухомість в Обʼєднаних Арабських Еміратах на 600 тисяч доларів та дохід від її оренди та продажу на 359 тисяч доларів. Про це пише проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), передає УНН.

Деталі

Олена Розенблат є сестрою екснардепа – фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата. Дані, які отримали журналісти свідчать, що жінка купила, але не задекларувала, готельний номер та квартиру, а також приховала дохід від здачі в оренду й продажу нерухомості.

Інформацію про приховане майно депутатки та дохід, який ця нерухомість принесла, журналісти знайшли у витоку даних з дубайських державних реєстрів. Проте сама депутатка сказала журналістам, що нічого не знає про це майно.

Згідно з даними з дубайського витоку, у 2019 році депутатка придбала в Дубаї одразу два обʼєкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів (7,9 мільйона гривень на момент купівлі – ред.) та готельний номер за 270 тисяч доларів (6,4 мільйона гривень на момент купівлі – ред.).

Журналісти з'ясували, що номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів – у District One Residences 14.

Зазначається, що обидва обʼєкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблат сукупно 259 тисяч доларів доходу, який вона також не зазначала у жодній зі своїх декларацій.

Також відомо, що квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів. Проте готельний номер і досі здається в оренду. Та скільки саме грошей приносить Розенблат – напевно невідомо. Інформація про це в реєстрі відсутня, адже кошти з оренди спершу отримує готель.

На своєму сайті Seven Hotel and Apartments The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, з січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за пʼять років склало б понад 130 тисяч доларів – дохід, який Розенблат теж не декларувала - йдеться в розслідуванні "Схем".

На своєму сайті Seven Hotel and Apartments The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, з січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за пʼять років склало б понад 130 тисяч доларів – дохід, який Розенблат теж не декларувала.

Журналісти додають, що частину майна депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях – зокрема, квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубаї за 11,5 мільйонів гривень – але не дохід, який вона приносить.

Ця квартира міститься у житловому комплексі преміумкласу The Residences at Marina Gate II, який звели у 2019 році.

У січні 2024 року, відповідно до інформації з дубайського витоку, квартиру депутатки Житомирської міськради винайняв громадянин Росії й проживатиме там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дирхам або 40,5 тисяч доларів. Його ім’я журналістам встановити не вдалось.

Журналісти "Схем" звернулись до Олени Розенблат та розпитали її про дубайське майно та про те, чому вона, депутатка Житомирської міськради, у розпал війни Росії проти України здає свою нерухомість в оренду громадянину РФ. Розенблат відповіла, що про цього орендаря їй нічого не відомо - йдеться в розслідуванні.

У НАЗК на запит "Схем" визнали, що що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року, адже строки давності притягнення її до відповідальності за це – вже спливли.

А втім, Розенблат може понести відповідальність за те, що не вказувала всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року. У НАЗК відповіли, що проведуть повну перевірку декларацій депутатки, щойно отримають докази володіння нею незадекларованим майном.

Доповнення

Олена Розенблат – сестра екснардепа від партії "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата. Останній – фігурант так званої "бурштинової справи".

Це кримінальне провадження, у межах якого Борислава Розенблата обвинувачують у зловживанні впливом та в отриманні хабарів на 280 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні. Сам Розеблат ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо

Журналісти проаналізували дані про тисячі об'єктів нерухомості в Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки. Виявилось, що серед власників елітної нерухомості в Дубаї – чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та Київської міської адміністрації.