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Елітна нерухомість в Дубаї: "Схеми" показали незадеклароване майно чиновників із Кабміну, оборонпрому та КМДА

Елітна нерухомість в Дубаї: "Схеми" показали незадеклароване майно чиновників із Кабміну, оборонпрому та КМДА

Київ • УНН

 • 21655 перегляди

Нинішні українські чиновники з Кабінету міністрів, оборонних підприємств та Київської міської адміністрації володіють незадекларованою розкішною нерухомістю в Дубаї вартістю в мільйони доларів, згідно з розслідуванням журналістів.

Журналісти проаналізували дані про тисячі об'єктів нерухомості в Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки. Виявилось, що серед власників елітної нерухомості в Дубаї – чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та Київської міської адміністрації. Про це йдеться і розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", передає УНН.

Деталі

У рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked журналісти "Схем" отримали доступ до даних про власників об’єктів нерухомості у Дубаї та знайшли серед них чинних українських посадовців, які мають майно в Еміратах, але не інформують про це українське суспільство, як того вимагає антикорупційне законодавство

- йдеться в розслідуванні. 

Зокрема, "героями" проєкту стали директор департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталій Коблош, керівник бюро підприємства науково-виробничого комплексу "Іскра" Віктор Перепелиця та виконувач обовʼязків очільника автотранспортного підприємства КМДА Дмитро Рахматуллін.

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Віталій Коблош

Журналісти з'ясували, що дружина високопосадовця Кабміну України Віталія Коблоша Наталія у 2018 році придбала у дубайському готелі Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів. Він номер обійшовся у понад 331 тисячу доларів.

Сама Наталія працює в столиці вона обіймає посаду завідувачки відділу жіночої консультації Інституту педіатрії у Києві.

Проте у торішній декларації Коблоша як і в наступних ця інформація — не вказується Два роки по тому, у 2020-му, Коблош увійшов до групи з оцінки корупційних ризиків уряду. 

В уряді Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. Його завдання – підготовка урядових постанов, зокрема, з питань освіти та охорони здоровʼя.

Віктор Перепелиця

У лютому 2014 року його дружина Ірина Перепилиця придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 в Дубаї. Відповідно до витоку даних, ця нерухомість коштувала жінці 430 тисяч доларів.

Відомо, що з 2018 року ще й здаються в оренду та приносять прибуток. Відтоді сума доходу склала понад 154 тисяч доларів, які Перепелиця також не задекларував.

Як з'ясували "Схеми" Віктор Перепелиця вже 20 років незмінно працює на заводі "Іскра". Він обіймає посаду керівника бюро управління матеріально-технічного забезпечення.

Завод виробляє техніку у сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби. Підприємство входить у держконцерн "Укроборонпром".

Посадовець подає декларації з 2016 року, але про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри не згадує.

В "Укроборонпромі" кажуть що Перепелиця з жовтня 2023-го не є "субʼєктом декларування через зміни в законі". Проте чоловік все одно подав декларації за всі роки воєнного стану на початку 2024 року, після відновлення обовʼязкового декларування і у жодній з них дубайське майно родини не вказав.

Дмитро Рахматуллін

У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 апартаментів у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2,255 тисячі квадратних метрів – це як два басейни олімпійського стандарту. Проте, від 2009 року будівлю так і не звели.

Ці "віртуальні квартири" Рахматулліна коштували 14,5 мільйонів доларів.

Дмитро Рахматуллін наразі виконує обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії. З 2018-го і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві. На різних посадах в столиці Рахматуллін перебуває з 2015 року.

В жодній з декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматуллін, немає згадок про його дубайські активи: ані в розділі "обʼєкти незавершеного будівництва", ані в розділі "цінні папери", ані в розділі "фінансові зобов’язання перед декларантом".

Довідково

Dubai Unlocked – це міжнародний проєкт, в основі якого витік інформації із Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS).

Ці дані згодом передали норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який і координував роботу з понад 70 медіа з усього світу. Серед них – проєкт Радіо Свобода "Схеми".

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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