Майже п'ять мільйонів гривень та автівка: НАЗК виявило необґрунтовані активи в посадовця МВС на Дніпропетровщині
Київ • УНН
У керівника територіального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області виявили майже 7 млн грн незаконних активів, у тому числі 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на заяву НАЗК.
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У відомстві розповіли, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.
Ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 6,9 млн грн виявлено під час моніторингу способу життя посадовця з урахуванням матеріалів, зібраних в межах досудового розслідування Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником територіального сервісного центру МВС
Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи.
Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.
На Дніпропетровщині у заступника начальника поліції знайшли 14 млн незаконних активів23.04.24, 17:18 • 15474 перегляди
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Окрім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька.
У відомстві кажуть, що такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.
Зазначається також, що раніше НАЗК передало матеріали щодо посадовця ТСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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