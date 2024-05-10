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Майже п'ять мільйонів гривень та автівка: НАЗК виявило необґрунтовані активи в посадовця МВС на Дніпропетровщині

Майже п'ять мільйонів гривень та автівка: НАЗК виявило необґрунтовані активи в посадовця МВС на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 24072 перегляди

У керівника територіального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області виявили майже 7 млн грн незаконних активів, у тому числі 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на заяву НАЗК.

Деталі 

У відомстві розповіли, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.

Ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 6,9 млн грн виявлено під час моніторингу способу життя посадовця з урахуванням матеріалів, зібраних в межах досудового розслідування Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником територіального сервісного центру МВС

- пояснили в Агентстві. 

Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи.

Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.

На Дніпропетровщині у заступника начальника поліції знайшли 14 млн незаконних активів23.04.24, 17:18 • 15474 перегляди

Доповнення

Окрім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька.

У відомстві кажуть, що такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.

Зазначається також, що раніше НАЗК передало матеріали щодо посадовця ТСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо

Посадовця Деснянської райдержадміністрації спіймали на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 10 000 гривень за дозвіл на незаконну торгівлю алкоголем та цигарками без дозвільних документів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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