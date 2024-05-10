Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  103034 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  127288 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  135027 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  131202 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147754 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129115 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132331 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121844 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167914 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150696 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  305068 просмотра

Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

У руководителя территориального сервисного центра МВД Украины в Днепропетровской области обнаружили почти 7 млн грн незаконных активов, в том числе 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  1231 просмотра
Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Президент Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, поздравил его, пригласил на Мирный саммит в Швейцарии и обсудил подготовку к саммиту Украина-Северная Европа и двустороннего соглашения о безопасности.

политика •   •  1341 просмотра
Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк убежден, что потеря украинскими войсками города Часов Яр в Донецкой области не будет решающей.

Война •   •  3271 просмотра
Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города

Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук

Кабинет министров одобрил законопроект по приведению украинского акцизного законодательства в соответствие с нормами ЕС, включая определение понятия "промежуточные продукты", повышение ставок акцизного налога на такие продукты и топливо до минимального уровня ЕС до 2028 года, а также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена на сигареты".

Экономика •   •  3119 просмотра
Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук

Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара

Компания Grain Invest Ukraine отвергла обвинения в адрес своего бенефициара Важи Джаши, уточнив, что он является гражданином США и не имеет бизнеса в россии, и заявив, что обвинения являются попыткой отвлечь внимание от хищения средств американских инвесторов украинскими "бизнесменами".

Новости Бизнеса •   •  1916 просмотра
Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара

путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Украине не помочь, путин перейдет к полному уничтожению и оккупации нашей страны, после чего российские ракеты нацелятся на соседние страны.

политика •   •  5118 просмотра
путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский

В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин

За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.

Война •   •  4615 просмотра
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин

Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с поручением президента Зеленского и его недавнего разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

Война •   •  5774 просмотра
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности

Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк

Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.

Война •   •  6615 просмотра
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк

Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе

Тейлор Свифт вернулась в рамках своего тура Eras Tour в Париже, представив новый наряд и отредактированный сет-лист с шестью новыми треками из своего альбома "The Tortured Poets Department" во время 3-часового энергичного шоу.

Культура •   •  8890 просмотра
Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе