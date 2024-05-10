Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника территориального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области на почти 7 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НАПК.

Детали

В ведомстве рассказали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства. Речь идет о 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.

Признаки приобретения необоснованных активов на более 6,9 млн грн выявлены в ходе мониторинга образа жизни чиновника с учетом материалов, собранных в рамках досудебного расследования Специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды работником территориального сервисного центра МВД - объяснили в Агентстве.

Служащий в своих объяснениях доказывал, что часть наличности в размере 90 тыс. долл. США, которая была изъята у него во время обыска, ему одолжили третьи лица.

Однако НАПК установило, что заемщики не имели для этого достаточно средств из законных источников.

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Дополнение

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Škoda, владельцем которого в конце 2023 года стал сын сотрудника сервисного центра, был приобретен по поручению его отца.

В ведомстве говорят, что такие действия свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства.

Отмечается также, что ранее НАПК передало материалы в отношении чиновника ТСЦ ГСЦ МВД в Днепропетровской области в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним

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