На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  102223 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  134200 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  134481 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  138596 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119605 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156727 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224336 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  434362 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175538 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131788 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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22 апреля 2024, 13:19  •  170197 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  434362 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  353528 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  400525 просмотра

На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Выявлено, что заместитель начальника одного из райуправлений полиции Днепропетровской области с 2021 по 2022 год незаконно приобрел активы на сумму не менее 14 миллионов гривен, которые превышают его законные доходы.

Криминал и ЧП •   •  2319 просмотра
На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ

Китай значительно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и компонентов для военной техники, что позволило рф ускорить производство вооружений и усилить свою оборону против украинского контрнаступления в 2023 году.

Война •   •  3908 просмотра
Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ

Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней

На фоне закона нового закона о мобилизации территориальные центры комплектования, вероятно, не справятся с обновлением данных всех мужчин, которые стоят на воинском учете.

Общество •   •  4305 просмотра
Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней

В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине

Флаги США подняты в украинском парламенте в ожидании решения Сената США по помощи Украине.

Война •   •  5543 просмотра
В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине

Рада одобрила изменение порядка осуществления торговли подержанными автомобилями: о чем идет речь

Парламент поддержал законопроект, который освобождает предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, от перерегистрации на себя подержанных автомобилей.

Экономика •   •  6169 просмотра
Рада одобрила изменение порядка осуществления торговли подержанными автомобилями: о чем идет речь

Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые получили шанс на новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие

Общество •   •  5579 просмотра
Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь

рф ввела на ВОТ "свободную экономическую зону", резидентами которой объявлены "отжатые" оккупантами украинские предприятия

россия ввела так называемую "свободную экономическую зону" на временно оккупированных территориях Украины, где резидентами становятся предприятия, "отжатые" оккупантами у проукраинских владельцев. Решение о создании указанных "зон" связано с попыткой рф преодолеть экономический кризис, вызванный разрушением российской армией ВОТ Украины.

Война •   •  6062 просмотра
рф ввела на ВОТ "свободную экономическую зону", резидентами которой объявлены "отжатые" оккупантами украинские предприятия

Укрзализныця выбрала нового поставщика продуктов в скоростных поездах

По результатам конкурсных торгов Укрзализныця выбрала ООО "Понтем. УА" новым поставщиком продуктов для скоростных поездов Интерсити+ на следующие 5 лет.

Экономика •   •  6330 просмотра
Укрзализныця выбрала нового поставщика продуктов в скоростных поездах

Украинцы за сутки купили военных облигаций на более 30 млн грн: какие самые популярные

За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.

Война •   •  8278 просмотра
Украинцы за сутки купили военных облигаций на более 30 млн грн: какие самые популярные

Профильный комитет Рады призвал сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики призвал власть сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в его нынешнем формате, подчеркнув его жизненно важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и экономического восстановления Украины во время войны с Россией.

Экономика •   •  8808 просмотра
Профильный комитет Рады призвал сохранить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины