На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

В ходе проверки правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у полицейского, который, занимая руководящую должность одного из райуправлений полиции Днепропетровской области, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу одного из правоохранительных органов. Ему инкриминируется декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый с 2021 по 2022 годы находился на должности заместителя начальника одного из райуправлений полиции Днепропетровской области.

За это время он незаконно обогатился и приобрел активы, которые превышали его законные доходы на более 14 млн грн.

В дальнейшем чиновник не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, сведения о приобретенных активах.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним

Экс-чиновник Вооруженных сил Украины незаконно обогатился на 58 миллионов гривен во время полномасштабного российского вторжения, приобретя необоснованные активы - автомобиль, квартиру, земельные участки и другое имущество.