Элитная недвижимость в Дубае: "Схемы" показали незадекларированное имущество чиновников из Кабмина, оборонпрома и КГГА

Журналисты проанализировали данные о тысячах объектов недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020 и 2022 годы. Оказалось, что среди владельцев элитной недвижимости в Дубае - действующие украинские чиновники из Кабинета министров, оборонного предприятия и Киевской городской администрации. Об этом говорится и расследовании журналистов проекта "Схемы", передает УНН.

Детали

В рамках международного проекта Dubai Unlocked журналисты "Схем" получили доступ к данным о владельцах объектов недвижимости в Дубае и нашли среди них действующих украинских чиновников, которые имеют имущество в Эмиратах, но не информируют об этом украинское общество, как того требует антикоррупционное законодательство - говорится в расследовании.

В частности, "героями" проекта стали директор департамента гуманитарной и социальной политики Кабинета министров Украины Виталий Коблош, руководитель бюро предприятия научно-производственного комплекса "Искра" Виктор Перепелица и исполняющий обязанности главы автотранспортного предприятия КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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Виталий Коблош

Журналисты выяснили, что жена чиновника Кабмина Украины Виталия Коблоша Наталья в 2018 году приобрела в дубайском отеле Wyndham Dubai Marina один из самых больших номеров. Он номер обошелся в более чем 331 тысячу долларов.

Сама Наталья работает в столице она занимает должность заведующей отдела женской консультации Института педиатрии в Киеве.

Однако в прошлогодней декларации Коблоша как и в последующих эта информация - не указывается Два года спустя, в 2020-м, Коблош вошел в группу по оценке коррупционных рисков правительства.

В правительстве Коблош уже почти десять лет возглавляет департамент гуманитарной и социальной политики. Его задача - подготовка правительственных постановлений, в частности, по вопросам образования и здравоохранения.

Виктор Перепелица

В феврале 2014 года его жена Ирина Перепилица приобрела апартаменты в небоскребе Burj Vista Tower 1 в Дубае. Согласно утечке данных, эта недвижимость стоила женщине 430 тысяч долларов.

Известно, что с 2018 года еще и сдаются в аренду и приносят прибыль. С тех пор сумма дохода составила более 154 тысяч долларов, которые Перепелица также не задекларировал.

Как выяснили "Схемы" Виктор Перепелица уже 20 лет неизменно работает на заводе "Искра". Он занимает должность руководителя бюро управления материально-технического обеспечения.

Завод производит технику в сфере радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Предприятие входит в госконцерн "Укроборонпром".

Чиновник подает декларации с 2016 года, но о зарубежном имуществе жены площадью 84 квадратных метра не упоминает.

В "Укроборонпроме" говорят что Перепелица с октября 2023-го не является "субъектом декларирования из-за изменений в законе". Однако мужчина все равно подал декларации за все годы военного положения в начале 2024 года, после восстановления обязательного декларирования и ни в одной из них дубайское имущество семьи не указал.

Дмитрий Рахматуллин

В дубайском реестре указаны права собственности Рахматуллина на 16 апартаментов в небоскребе Ferretti Luxury Beach Residence совокупной площадью 2,255 тысячи квадратных метров - это как два бассейна олимпийского стандарта. Однако, с 2009 года здание так и не возвели.

Эти "виртуальные квартиры" Рахматуллина стоили 14,5 миллионов долларов.

Дмитрий Рахматуллин сейчас исполняет обязанности директора коммунального автотранспортного предприятия столичной мэрии. С 2018-го и до недавнего времени он руководил инспекцией по парковке в Киеве. На разных должностях в столице Рахматуллин находится с 2015 года.

Ни в одной из деклараций за последние три года, которые в этом году подал Рахматуллин, нет упоминаний о его дубайских активах: ни в разделе "объекты незавершенного строительства", ни в разделе "ценные бумаги", ни в разделе "финансовые обязательства перед декларантом".

Справочно

Dubai Unlocked - это международный проект, в основе которого утечка информации из Земельного департамента Дубая, а также государственных коммунальных предприятий, полученная Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS).

Эти данные впоследствии передали норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который и координировал работу с более 70 медиа со всего мира. Среди них - проект Радио Свобода "Схемы".

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника территориального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области на почти 7 млн грн.