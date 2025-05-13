Каннський кінофестиваль відкриє свою програму трьома фільмами про війну в Україні

У вівторок, 13 травня, під час відкриття 78-го Каннського кінофестивалю, відбудеться спеціальний кінопоказ трьох фільмів, які присвячуються війні в Україні. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що цей "День України" має на меті розповісти про відданість митців, авторів і журналістів, які розповідають про конфлікт, який відбувається у самісінькому серці Європи та триває вже три роки. Програма підкреслює прагнення Каннського фестивалю висвітлювати важливі світові події через кіномистецтво:

Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin (France 2025, 2h15) документальна історія про шлях Володимира Зеленського від актора до Президента під час війни; Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel (2025, France-Ukraine, 1h18) новий фільм з фронтів Покровська й Сум, де пліч-о-пліч воюють з українськими воїнами воюють французькі добровольці; À 2000 mètres d’Andriivka — нова робота Мстислава Чернова, автора «20 днів у Маріуполі», про війну на Донеччині.

Ця подія організована спільно з France Télévisions і Brut., офіційними партнерами фестивалю, та відбудеться у залі Базен Палацу фестивалів.

Доповнення

78-й Каннський кінофестиваль пройде з 13 по 24 травня в чарівному місті Канни, розташованому на сонячному узбережжі Французької Рив’єри. Упродовж цих днів кінематографісти, актори, представники індустрії з усього світу змагатимуться за найвищу нагороду у світі кіно – пальмову гілку.

Понад 100 кіноорганізацій звернулися до ЄС та урядів із закликом підтримати незалежну кіноіндустрію після оголошення Трампом плану запровадити мита на імпорт фільмів. Вони закликають захистити системи підтримки незалежного кіно.