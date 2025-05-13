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Каннский кинофестиваль откроет свою программу тремя фильмами о войне в Украине

Киев • УНН

 • 990 просмотра

На 78-м Каннском кинофестивале состоится специальный показ трех фильмов о войне в Украине. Среди них – ленты о Зеленском, французских добровольцах и войне на Донбассе.

Каннский кинофестиваль откроет свою программу тремя фильмами о войне в Украине

Во вторник, 13 мая, во время открытия 78-го Каннского кинофестиваля, состоится специальный кинопоказ трех фильмов, посвященных войне в Украине. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.

Детали

Сообщается, что этот "День Украины" имеет целью рассказать о преданности художников, авторов и журналистов, которые рассказывают о конфликте, который происходит в самом сердце Европы и длится уже три года. Программа подчеркивает стремление Каннского фестиваля освещать важные мировые события через киноискусство:

  1. Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin (France 2025, 2h15) документальная история о пути Владимира Зеленского от актера до Президента во время войны;
    1. Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel (2025, France-Ukraine, 1h18) новый фильм с фронтов Покровска и Сум, где бок о бок воюют с украинскими воинами французские добровольцы;
      1. À 2000 mètres d’Andriivka — новая работа Мстислава Чернова, автора «20 дней в Мариуполе», о войне в Донецкой области.

        Это событие организовано совместно с France Télévisions и Brut., официальными партнерами фестиваля, и состоится в зале Базен Дворца фестивалей.

        Дополнение

        78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая в волшебном городе Канны, расположенном на солнечном побережье Французской Ривьеры. В течение этих дней кинематографисты, актеры, представители индустрии со всего мира будут соревноваться за высшую награду в мире кино – пальмовую ветвь.

        Более 100 киноорганизаций обратились к ЕС и правительствам с призывом поддержать независимую киноиндустрию после объявления Трампом плана ввести пошлины на импорт фильмов. Они призывают защитить системы поддержки независимого кино.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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