Каннский кинофестиваль запретил обнажение на красной дорожке

Организаторы Каннского кинофестиваля предупредили номинантов и гостей церемонии о недопустимости обнажения на красной дорожке и в других локациях мероприятия. Об этом сообщает Yahoo Entertainment, передает УНН.

Детали

Сегодня стартует 78-й Каннский кинофестиваль, и каждый год внимание всего мира приковано к красной дорожке. А последняя является, возможно, одной из самых строго контролируемых красных дорожек в мире.

В этом году в организации мероприятия произошли некоторые изменения, поскольку кинофестиваль добавил категорическое условие: никакой наготы.

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Хотя наряд, недостаточно прикрывающий тело, или и умышленное обнажение и ранее не одобрялась на фестивале, Канны обновили свою политику в отношении одежды, заявив, что "нагота запрещена на красной дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля".

Несмотря на то, что политика "нет рубашки — нет обслуживания" является стандартной в местах, гораздо менее гламурных, чем Канны, это корректировка политики привлекла всеобщее внимание из-за модной ныне тенденции прозрачных и "обнаженных" платьев, во многом похожих на спорный наряд Бьянки Цензори на церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале этого года.

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На просьбу прояснить политику сотрудники пресс-службы фестиваля Канн заявили, что фестиваль "четко изложил в своем уставе определенные правила, которые действуют уже давно и не являются новостью".

Цель состоит не в том, чтобы регулировать одежду как таковую, а в том, чтобы запретить полную обнаженность на красной дорожке в соответствии с институциональными рамками мероприятия и французским законодательством – говорится в сообщении.

Напомним

Бьянка Цензори вызвала возмущение во всем мире, появившись полностью обнаженной на церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года в воскресенье вместе со своим мужем Канье Вестом, который был полностью укутан в одежду.

30-летняя дизайнер, которая ранее шокировала своими откровенными выходками, полностью обнажилась в прозрачном сетчатом платье телесного цвета, одетом без нижнего белья.