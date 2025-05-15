Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин снова публично выступил с острой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, еще в 2017 году в интервью для обложки Variety Спрингстин объяснил, почему воздерживается от слишком открытой политической критики.

"Ну, если вы почитаете Чарльза Блоу в The New York Times, он достаточно хорошо несет знамя. Я неоднозначно отношусь к ... своего рода выступлению на трибуне. Я по-прежнему считаю, что люди по большей части приходят к музыке, чтобы развлечься - да, чтобы решить свои повседневные проблемы, и да, также, чтобы затронуть политические темы, я считаю, что музыка может хорошо с этим справиться. Но я по-прежнему считаю, что в основе своей это дело сердца", - отметил музыкант.

Однако со временем он начал более открыто высказываться на политические темы. Например, он участвовал в митингах в поддержку кандидатки в президенты Камалы Харрис, где раскритиковал Трампа.

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"Она (Харрис, -ред.) баллотируется на должность 47-го президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп баллотируется на пост американского тирана", - сказал Спрингстин. "Он не понимает эту страну, ее историю или то, что значит быть глубоко американцем. И именно поэтому 5 ноября я отдаю свой голос за Камалу Харрис и Тима Волза. Я призываю всех вас, кто верит в американский образ жизни, присоединиться ко мне".

Во время первого концерта европейского турне в Манчестере в среду вечером артист снова резко раскритиковал политическую ситуацию в США.

"Могущественная группа E Street Band сегодня здесь, чтобы призвать праведную силу искусства, музыки, рок-н-ролла в опасные времена", - сказал он толпе. "В моем доме Америка, которую я люблю, Америка, о которой я писал, которая была маяком надежды и свободы в течение 250 лет, ныне находится в руках коррумпированной, некомпетентной и предательской администрации. Сегодня мы просим всех, кто верит в демократию и лучшее из нашего американского эксперимента, подняться вместе с нами, поднять свой голос против авторитаризма и дать свободе звучать!", - добавил музыкант.

Напомним

Ранее сообщалось, что киноактер и режиссер Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа и предложенный им тариф на фильмы, произведенные за рубежом, на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.