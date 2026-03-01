Камала Гарріс назвала удари по Ірану небезпечною авантюрою та втягуванням США у війну

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з різкою критикою військової операції проти Тегерана, звинувативши чинного президента у нехтуванні життями американських військовослужбовців. Про це пише УНН.

Деталі

У своїй заяві у соціальній мережі Х вона наголосила, що подібні дії підривають міжнародне становище Сполучених Штатів та створюють хаос у всьому близькосхідному регіоні. Попри визнання загрози з боку іранського режиму, Гарріс переконана, що обраний Трампом шлях прямої ескалації не є ефективним способом вирішення ядерного питання.

Критика стратегії Трампа та загроза американських жертв

Гарріс акцентувала на тому, що американський народ не давав мандата на розв'язання нової масштабної війни, яка може призвести до непередбачуваних наслідків.

Я знаю про загрозу, яку становить Іран, і їм ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю, але це не спосіб ліквідувати цю загрозу – написала вона, застерігаючи від подальшого нагнітання конфлікту.

Політикиня також нагадала про визнання самого президента, що бойові дії неминуче призведуть до втрат серед особового складу армії США, назвавши це "непотрібною авантюрою".

