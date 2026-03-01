$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 11584 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 29109 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 37904 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 49222 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43241 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47309 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49424 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55649 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49493 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Теги
Автори
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 24795 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 24424 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 24160 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 24264 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 38337 перегляди
Камала Гарріс назвала удари по Ірану небезпечною авантюрою та втягуванням США у війну

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала військову операцію проти Тегерана, звинувативши президента у нехтуванні життями військових. Вона наголосила, що такі дії підривають міжнародне становище США та створюють хаос на Близькому Сході.

Камала Гарріс назвала удари по Ірану небезпечною авантюрою та втягуванням США у війну

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з різкою критикою військової операції проти Тегерана, звинувативши чинного президента у нехтуванні життями американських військовослужбовців. Про це пише УНН.

Деталі

У своїй заяві у соціальній мережі Х вона наголосила, що подібні дії підривають міжнародне становище Сполучених Штатів та створюють хаос у всьому близькосхідному регіоні. Попри визнання загрози з боку іранського режиму, Гарріс переконана, що обраний Трампом шлях прямої ескалації не є ефективним способом вирішення ядерного питання.

Критика стратегії Трампа та загроза американських жертв

Гарріс акцентувала на тому, що американський народ не давав мандата на розв'язання нової масштабної війни, яка може призвести до непередбачуваних наслідків.

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію01.03.26, 04:00 • 2172 перегляди

Я знаю про загрозу, яку становить Іран, і їм ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю, але це не спосіб ліквідувати цю загрозу

– написала вона, застерігаючи від подальшого нагнітання конфлікту.

Політикиня також нагадала про визнання самого президента, що бойові дії неминуче призведуть до втрат серед особового складу армії США, назвавши це "непотрібною авантюрою".

Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка01.03.26, 03:50 • 4622 перегляди

Степан Гафтко

