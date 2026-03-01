Камала Харрис назвала удары по Ирану опасной авантюрой и втягиванием США в войну

Бывшая вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой военной операции против Тегерана, обвинив действующего президента в пренебрежении жизнями американских военнослужащих. Об этом пишет УНН.

Детали

В своем заявлении в социальной сети Х она подчеркнула, что подобные действия подрывают международное положение Соединенных Штатов и создают хаос во всем ближневосточном регионе. Несмотря на признание угрозы со стороны иранского режима, Харрис убеждена, что избранный Трампом путь прямой эскалации не является эффективным способом решения ядерного вопроса.

Критика стратегии Трампа и угроза американских жертв

Харрис акцентировала на том, что американский народ не давал мандата на развязывание новой масштабной войны, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

Я знаю об угрозе, которую представляет Иран, и им никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие, но это не способ ликвидировать эту угрозу – написала она, предостерегая от дальнейшего нагнетания конфликта.

Политик также напомнила о признании самого президента, что боевые действия неизбежно приведут к потерям среди личного состава армии США, назвав это "ненужной авантюрой".

