01:50 • 4508 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 11482 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 29013 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 37812 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 49154 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 43208 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47279 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49402 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55621 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49472 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Камала Харрис назвала удары по Ирану опасной авантюрой и втягиванием США в войну

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Бывшая вице-президент США Камала Харрис раскритиковала военную операцию против Тегерана, обвинив президента в пренебрежении жизнями военных. Она подчеркнула, что такие действия подрывают международное положение США и создают хаос на Ближнем Востоке.

Камала Харрис назвала удары по Ирану опасной авантюрой и втягиванием США в войну

Бывшая вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой военной операции против Тегерана, обвинив действующего президента в пренебрежении жизнями американских военнослужащих. Об этом пишет УНН.

Детали

В своем заявлении в социальной сети Х она подчеркнула, что подобные действия подрывают международное положение Соединенных Штатов и создают хаос во всем ближневосточном регионе. Несмотря на признание угрозы со стороны иранского режима, Харрис убеждена, что избранный Трампом путь прямой эскалации не является эффективным способом решения ядерного вопроса.

Критика стратегии Трампа и угроза американских жертв

Харрис акцентировала на том, что американский народ не давал мандата на развязывание новой масштабной войны, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию01.03.26, 04:00 • 2102 просмотра

Я знаю об угрозе, которую представляет Иран, и им никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие, но это не способ ликвидировать эту угрозу

– написала она, предостерегая от дальнейшего нагнетания конфликта.

Политик также напомнила о признании самого президента, что боевые действия неизбежно приведут к потерям среди личного состава армии США, назвав это "ненужной авантюрой".

Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка01.03.26, 03:50 • 4510 просмотров

Степан Гафтко

