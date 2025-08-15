Сотні підкріплень та пістолет до пістолета: Bloomberg дізналося про підготовку Секретної служби до саміту на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон у найбільшому місті Аляски - Анкориджі - відбудуться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Місія Секретної служби США полягає в захисті обох президентів в одному місці, при цьому в Анкориджі розміщено сотні підкріплень, і агентство працює над підготовкою до складної операції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як пише Bloomberg, коли Трамп тиждень тому оголосив про зустріч на Алясці, єдиний агент, призначений на посаду Секретної служби на "останньому рубежі", почав готуватися до прийому сотень підкріплень у найближчі дні. Місія агентства була надзвичайно складною: захищати як американського, так і російського президентів в одному місці, кожного в оточенні добре озброєної охорони.

Чотири особи, знайомі з плануванням, сказали, що операція перетворилася на тотальний спринт, стиснутий в один тиждень. Оскільки зустріч відбувається на американській землі, Секретна служба може переміщувати зброю, засоби зв'язку та медичне обладнання без обмежень щодо закордонних перевезень. Але географія створює свої власні перешкоди.

Зазначається, що в Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів, тому транспортні засоби та інше майно доставляють літаками або привозять з інших частин штату. Кортежі позашляховиків прибувають з 48 штатів США вантажними літаками.

Саміт відбудеться на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон, найбільшому військовому об'єкті Аляски. База, яка була постом прослуховування часів "холодної війни" та розташована менш ніж за тисячу миль від росії, пропонує контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових частин, і, як активна база, закрита для громадськості.

"Зараз розпал туристичного сезону, тому в готелях тісно, в машинах тісно. Наявність цього обладнання на базі знімає безліч проблем", - заявив губернатор Аляски Майк Данліві в четвер в ефірі Bloomberg Television.

Данліві зазначив, що хоча Анкоридж у минулі роки приймав Папу Римського та колишнього президента Рональда Рейгана, цей саміт є "однією з найбільших подій, що відбулися" в місті.

Протокол Державного департаменту США значною мірою формує план. На двосторонній зустрічі, за словами офіційних осіб, правила взаємності означають, що кожна люб'язність, виявлена одному лідеру, має бути віддячена іншому. Російська служба безпеки контролюватиме безпосередні пересування путіна, тоді як Секретна служба підтримуватиме зовнішнє кільце.

Як повідомив один зі співрозмовників Bloomberg, жодна зі сторін не відчинить двері іншої і не сяде в чужі машини. Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів стоятимуть з іншого боку. Усе буде під контролем: тіло до тіла, пістолет до пістолета, пише видання.

"Ця симетрія поширюватиметься на весь процес - від кортежу прибуття до розміщення перекладачів у кімнаті. Обидві сторони привезуть власні мовні команди. Навіть кількість і розмір кімнат очікування - безпечних зон очікування для кожного лідера - обговорюються", - ідеться в повідомленні.

За словами джерел, Секретна служба все ще чекає на офіційне схвалення росією повного плану безпеки.

"Безпека президента - наш найвищий пріоритет. Для забезпечення оперативної безпеки Секретна служба не обговорює конкретні засоби та методи, що використовуються для проведення наших захисних операцій", - йдеться у заяві Секретної служби.

Розгортання на Алясці відбувається разом із охороною віцепрезидента США Джей Ді Венса у Великій Британії, підготовкою до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку наступного місяця та забезпеченням захисту колишніх президентів Барака Обами, Джо Байдена та Джорджа Буша-молодшого, а також колишньої віце-президентки Камали Гарріс.

"Цього тижня також було призначено двадцять агентів та офіцерів для підтримки взяття Трампом під федеральний контроль поліцейського департаменту округу Колумбія", - інформує Bloomberg.

Повідомляється, що сотні агентів вирушили до Анкориджа. Готелі в центрі міста переповнені. Майданчики для орендованих автомобілів розчищені для конвоїв. Агенти в костюмах та навушниках розміщені на перехрестях, а інші, у цивільному одязі, зливаються з присутніми у кав'ярнях та паркінгах. Патрульні штату Аляска та місцева поліція вишикувалися на маршрутах кортежів, позначених на карті.

"Кожен рух транспортних засобів обох лідерів ретельно відпрацьовується, щоб тримати їх на відстані, водночас забезпечуючи повний захист кожного", - пише Bloomberg.

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.