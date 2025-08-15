Сотні підкріплень та пістолет до пістолета: Bloomberg дізналося про підготовку Секретної служби до саміту на Алясці

$41.510.09
48.650.57
ukenru
04:50 • 24205 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 40942 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 21121 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 105512 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 129173 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 71219 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 71225 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 70463 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 177763 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 93917 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
53%
757мм
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 32903 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 11362 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 45206 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 20426 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 20221 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 105477 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 156030 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 129132 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 78079 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 83748 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 47731 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 133424 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 84534 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 102912 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 153118 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp

Сотні підкріплень та пістолет до пістолета: Bloomberg дізналося про підготовку Секретної служби до саміту на Алясці

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч президентів США та РФ на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Секретна служба США забезпечує безпрецедентну безпеку обох лідерів, розгорнувши сотні підкріплень та спеціальне обладнання.

Сотні підкріплень та пістолет до пістолета: Bloomberg дізналося про підготовку Секретної служби до саміту на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон у найбільшому місті Аляски - Анкориджі - відбудуться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Місія Секретної служби США полягає в захисті обох президентів в одному місці, при цьому в Анкориджі розміщено сотні підкріплень, і агентство працює над підготовкою до складної операції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як пише Bloomberg, коли Трамп тиждень тому оголосив про зустріч на Алясці, єдиний агент, призначений на посаду Секретної служби на "останньому рубежі", почав готуватися до прийому сотень підкріплень у найближчі дні. Місія агентства була надзвичайно складною: захищати як американського, так і російського президентів в одному місці, кожного в оточенні добре озброєної охорони.

Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11.08.25, 09:46 • 114108 переглядiв

Чотири особи, знайомі з плануванням, сказали, що операція перетворилася на тотальний спринт, стиснутий в один тиждень. Оскільки зустріч відбувається на американській землі, Секретна служба може переміщувати зброю, засоби зв'язку та медичне обладнання без обмежень щодо закордонних перевезень. Але географія створює свої власні перешкоди.

Зазначається, що в Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів, тому транспортні засоби та інше майно доставляють літаками або привозять з інших частин штату. Кортежі позашляховиків прибувають з 48 штатів США вантажними літаками.

Саміт відбудеться на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон, найбільшому військовому об'єкті Аляски. База, яка була постом прослуховування часів "холодної війни" та розташована менш ніж за тисячу миль від росії, пропонує контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових частин, і, як активна база, закрита для громадськості.

"Зараз розпал туристичного сезону, тому в готелях тісно, в машинах тісно. Наявність цього обладнання на базі знімає безліч проблем", - заявив губернатор Аляски Майк Данліві в четвер в ефірі Bloomberg Television.

Данліві зазначив, що хоча Анкоридж у минулі роки приймав Папу Римського та колишнього президента Рональда Рейгана, цей саміт є "однією з найбільших подій, що відбулися" в місті.

"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна15.08.25, 06:09 • 21109 переглядiв

Протокол Державного департаменту США значною мірою формує план. На двосторонній зустрічі, за словами офіційних осіб, правила взаємності означають, що кожна люб'язність, виявлена одному лідеру, має бути віддячена іншому. Російська служба безпеки контролюватиме безпосередні пересування путіна, тоді як Секретна служба підтримуватиме зовнішнє кільце.

Як повідомив один зі співрозмовників Bloomberg, жодна зі сторін не відчинить двері іншої і не сяде в чужі машини. Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів стоятимуть з іншого боку. Усе буде під контролем: тіло до тіла, пістолет до пістолета, пише видання.

ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін14.08.25, 22:55 • 48854 перегляди

"Ця симетрія поширюватиметься на весь процес - від кортежу прибуття до розміщення перекладачів у кімнаті. Обидві сторони привезуть власні мовні команди. Навіть кількість і розмір кімнат очікування - безпечних зон очікування для кожного лідера - обговорюються", - ідеться в повідомленні.

За словами джерел, Секретна служба все ще чекає на офіційне схвалення росією повного плану безпеки.

"Безпека президента - наш найвищий пріоритет. Для забезпечення оперативної безпеки Секретна служба не обговорює конкретні засоби та методи, що використовуються для проведення наших захисних операцій", - йдеться у заяві Секретної служби.

Розгортання на Алясці відбувається разом із охороною віцепрезидента США Джей Ді Венса у Великій Британії, підготовкою до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку наступного місяця та забезпеченням захисту колишніх президентів Барака Обами, Джо Байдена та Джорджа Буша-молодшого, а також колишньої віце-президентки Камали Гарріс.

"Цього тижня також було призначено двадцять агентів та офіцерів для підтримки взяття Трампом під федеральний контроль поліцейського департаменту округу Колумбія", - інформує Bloomberg.

Повідомляється, що сотні агентів вирушили до Анкориджа. Готелі в центрі міста переповнені. Майданчики для орендованих автомобілів розчищені для конвоїв. Агенти в костюмах та навушниках розміщені на перехрестях, а інші, у цивільному одязі, зливаються з присутніми у кав'ярнях та паркінгах. Патрульні штату Аляска та місцева поліція вишикувалися на маршрутах кортежів, позначених на карті.

"Кожен рух транспортних засобів обох лідерів ретельно відпрацьовується, щоб тримати їх на відстані, водночас забезпечуючи повний захист кожного", - пише Bloomberg.

Трамп готовий запровадити нові санкції проти росії, але не хоче цього - Білий дім14.08.25, 17:00 • 5148 переглядiв

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Джордж Вокер Буш
Марко Рубіо
Камала Гарріс
Секретна служба США
Державний департамент США
Bloomberg
Барак Обама
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Джо Байден
Сполучені Штати Америки