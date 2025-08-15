Сотни подкреплений и пистолет к пистолету: Bloomberg узнал о подготовке Секретной службы к саммиту на Аляске

Сегодня, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски - Анкоридже - состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Миссия Секретной службы США заключается в защите обоих президентов в одном месте, при этом в Анкоридже размещены сотни подкреплений, и агентство работает над подготовкой к сложной операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет Bloomberg, когда Трамп неделю назад объявил о встрече на Аляске, единственный агент, назначенный на должность Секретной службы на "последнем рубеже", начал готовиться к приему сотен подкреплений в ближайшие дни. Миссия агентства была чрезвычайно сложной: защищать как американского, так и российского президентов в одном месте, каждого в окружении хорошо вооруженной охраны.

Четыре человека, знакомые с планированием, сказали, что операция превратилась в тотальный спринт, сжатый в одну неделю. Поскольку встреча происходит на американской земле, Секретная служба может перемещать оружие, средства связи и медицинское оборудование без ограничений по зарубежным перевозкам. Но география создает свои собственные препятствия.

Отмечается, что в Анкоридже ограниченное количество гостиничных номеров и небольшой рынок аренды автомобилей, поэтому транспортные средства и другое имущество доставляют самолетами или привозят из других частей штата. Кортежи внедорожников прибывают из 48 штатов США грузовыми самолетами.

Саммит состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, крупнейшем военном объекте Аляски. База, которая была постом прослушивания времен "холодной войны" и расположена менее чем в тысяче миль от России, предлагает контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным частям, и, как активная база, закрыта для общественности.

"Сейчас разгар туристического сезона, поэтому в отелях тесно, в машинах тесно. Наличие этого оборудования на базе снимает множество проблем", - заявил губернатор Аляски Майк Данливи в четверг в эфире Bloomberg Television.

Данливи отметил, что хотя Анкоридж в прошлые годы принимал Папу Римского и бывшего президента Рональда Рейгана, этот саммит является "одним из крупнейших событий, произошедших" в городе.

Протокол Государственного департамента США в значительной степени формирует план. На двусторонней встрече, по словам официальных лиц, правила взаимности означают, что каждая любезность, оказанная одному лидеру, должна быть отплачена другому. Российская служба безопасности будет контролировать непосредственные передвижения Путина, тогда как Секретная служба будет поддерживать внешнее кольцо.

Как сообщил один из собеседников Bloomberg, ни одна из сторон не откроет двери другой и не сядет в чужие машины. Если 10 американских агентов будут размещены у комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Все будет под контролем: тело к телу, пистолет к пистолету, пишет издание.

"Эта симметрия будет распространяться на весь процесс - от кортежа прибытия до размещения переводчиков в комнате. Обе стороны привезут собственные языковые команды. Даже количество и размер комнат ожидания - безопасных зон ожидания для каждого лидера - обсуждаются", - говорится в сообщении.

По словам источников, Секретная служба все еще ждет официального одобрения Россией полного плана безопасности.

"Безопасность президента - наш наивысший приоритет. Для обеспечения оперативной безопасности Секретная служба не обсуждает конкретные средства и методы, используемые для проведения наших защитных операций", - говорится в заявлении Секретной службы.

Развертывание на Аляске происходит вместе с охраной вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобритании, подготовкой к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в следующем месяце и обеспечением защиты бывших президентов Барака Обамы, Джо Байдена и Джорджа Буша-младшего, а также бывшей вице-президента Камалы Харрис.

"На этой неделе также было назначено двадцать агентов и офицеров для поддержки взятия Трампом под федеральный контроль полицейского департамента округа Колумбия", - информирует Bloomberg.

Сообщается, что сотни агентов отправились в Анкоридж. Отели в центре города переполнены. Площадки для арендованных автомобилей расчищены для конвоев. Агенты в костюмах и наушниках размещены на перекрестках, а другие, в гражданской одежде, сливаются с присутствующими в кофейнях и паркингах. Патрульные штата Аляска и местная полиция выстроились на маршрутах кортежей, обозначенных на карте.

"Каждое движение транспортных средств обоих лидеров тщательно отрабатывается, чтобы держать их на расстоянии, в то же время обеспечивая полную защиту каждого", - пишет Bloomberg.

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и Путиным на Аляске.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Трамп и Путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.