Трамп готов ввести новые санкции против россии, но не хочет этого - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп располагает санкциями и другими мерами, которые он может применить против рф. При этом он хочет остановить войну с помощью дипломатии, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт каналу Fox News, пишет УНН.

Безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому - сообщила Ливитт.

Ливитт также добавила, что Трамп располагает множеством инструментов для давления на россию, но его главным оружием является дипломатия.

Конечно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ надеяться положить конец этой войне, поэтому именно это он и будет стремиться сделать завтра - отметила пресс-секретарь.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным. Целью переговоров является прекращение огня в Украине, без обсуждения раздела территорий.

Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.