Эксклюзив
13:54 • 1026 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 6330 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13187 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 27232 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 86967 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 51029 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 47901 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44241 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40496 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46480 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Трамп готов ввести новые санкции против россии, но не хочет этого - Белый дом

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Президент США Дональд Трамп имеет инструменты для санкций против россии, но приоритетом является дипломатия. Завтра он встретится с путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня в Украине без раздела территорий.

Трамп готов ввести новые санкции против россии, но не хочет этого - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп располагает санкциями и другими мерами, которые он может применить против рф. При этом он хочет остановить войну с помощью дипломатии, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт каналу Fox News, пишет УНН.

Безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому

- сообщила Ливитт.

Ливитт также добавила, что Трамп располагает множеством инструментов для давления на россию, но его главным оружием является дипломатия.

Конечно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ надеяться положить конец этой войне, поэтому именно это он и будет стремиться сделать завтра

- отметила пресс-секретарь.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным. Целью переговоров является прекращение огня в Украине, без обсуждения раздела территорий.

Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина