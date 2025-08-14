Трамп готовий запровадити нові санкції проти росії, але не хоче цього - Білий дім

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 4696 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 9532 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 14611 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 29005 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 91889 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 53188 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 49981 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 45716 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 41408 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 47046 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
34%
755мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 56246 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 69975 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 33965 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 43058 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 15289 перегляди
Публікації
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 4612 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 8512 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 15544 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 91812 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 192887 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 724 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 43502 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 43329 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 64553 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 116952 перегляди
Актуальне
Fox News
Мі-8
Starlink
YouTube
The Times

Трамп готовий запровадити нові санкції проти росії, але не хоче цього - Білий дім

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Президент США Дональд Трамп має інструменти для санкцій проти росії, але пріоритетом є дипломатія. Завтра він зустрінеться з путіним на Алясці для обговорення припинення вогню в Україні без поділу територій.

Трамп готовий запровадити нові санкції проти росії, але не хоче цього - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має в своєму розпорядженні санкції та інші заходи, які він може застосувати проти рф. При цьому він хоче намагається зупинити війну за допомогою дипломатії, повідомила речниця Білого Дому Керолійн Лівітт каналу Fox News, пише УНН.

Безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього

- повідомила Лівітт.

Лівітт також додала, що Трамп має в своєму розпорядженні безліч інструментів для тиску на росію, але його головною зброєю є дипломатія.

Звичайно, президент має у своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його основний спосіб сподіватися покласти край цій війні, тому саме це він і прагнутиме зробити завтра

- зазначила речниця.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вранці вилетить на Аляску для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Метою переговорів є припинення вогню в Україні, без обговорення поділу територій.

Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна