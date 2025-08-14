Трамп готовий запровадити нові санкції проти росії, але не хоче цього - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має в своєму розпорядженні санкції та інші заходи, які він може застосувати проти рф. При цьому він хоче намагається зупинити війну за допомогою дипломатії, повідомила речниця Білого Дому Керолійн Лівітт каналу Fox News, пише УНН.

Безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього - повідомила Лівітт.

Лівітт також додала, що Трамп має в своєму розпорядженні безліч інструментів для тиску на росію, але його головною зброєю є дипломатія.

Звичайно, президент має у своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його основний спосіб сподіватися покласти край цій війні, тому саме це він і прагнутиме зробити завтра - зазначила речниця.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вранці вилетить на Аляску для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Метою переговорів є припинення вогню в Україні, без обговорення поділу територій.

Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.