Зять Трампа Кушнер бере участь у переговорах щодо мирної угоди між рф та Україною - Financial Times

Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:27
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
14:12
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
12:37
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Зять Трампа Кушнер бере участь у переговорах щодо мирної угоди між рф та Україною - Financial Times

Київ • УНН

 

Дональд Трамп залучив свого зятя Джареда Кушнера до просування мирної угоди між росією та Україною. Кушнер, який раніше працював над нормалізацією відносин Ізраїлю з арабськими країнами, брав участь у переговорах у Женеві.

Зять Трампа Кушнер бере участь у переговорах щодо мирної угоди між рф та Україною - Financial Times
Фото: www.instagram.com/jaredckushner

Американський президент Дональд Трамп використовує свого зятя, бізнесмена Джареда Кушнера з метою просунути мирну угоду між росією і Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Про участь Кушнера в переговорному процесі в Женеві згадав перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. За його словами, Кушнер під час зустрічі "робив нотатки про Україну".

Як зазначає видання, до того Кушнер працював над нормалізацією відносин між Ізраїлем і арабськими країнами. І хоча він має обмежений досвід роботи щодо Східної Європи і пострадянського простору, участь Кушнера є "в цілому позитивним фактором".

Так вважає Філіп Гордон, ексрадник з національної безпеки Камали Гарріс, віцепрезидента часів каденції Джо Байдена.

Як і Стів Віткофф, він явно має довіру і впевненість з боку президента, що є необхідною умовою для будь-якого успішного переговорника. Але на відміну від Віткоффа, у Кушнера є досвід дипломатичної роботи

- каже експерт.

Контекст

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Нагадаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирного плану.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
