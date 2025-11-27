Зять Трампа Кушнер бере участь у переговорах щодо мирної угоди між рф та Україною - Financial Times
Київ • УНН
Дональд Трамп залучив свого зятя Джареда Кушнера до просування мирної угоди між росією та Україною. Кушнер, який раніше працював над нормалізацією відносин Ізраїлю з арабськими країнами, брав участь у переговорах у Женеві.
Американський президент Дональд Трамп використовує свого зятя, бізнесмена Джареда Кушнера з метою просунути мирну угоду між росією і Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Про участь Кушнера в переговорному процесі в Женеві згадав перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. За його словами, Кушнер під час зустрічі "робив нотатки про Україну".
Як зазначає видання, до того Кушнер працював над нормалізацією відносин між Ізраїлем і арабськими країнами. І хоча він має обмежений досвід роботи щодо Східної Європи і пострадянського простору, участь Кушнера є "в цілому позитивним фактором".
Так вважає Філіп Гордон, ексрадник з національної безпеки Камали Гарріс, віцепрезидента часів каденції Джо Байдена.
Як і Стів Віткофф, він явно має довіру і впевненість з боку президента, що є необхідною умовою для будь-якого успішного переговорника. Але на відміну від Віткоффа, у Кушнера є досвід дипломатичної роботи
Контекст
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирного плану.