Зять Трампа Кушнер бере участь у переговорах щодо мирної угоди між рф та Україною - Financial Times

Дональд Трамп залучив свого зятя Джареда Кушнера до просування мирної угоди між росією та Україною. Кушнер, який раніше працював над нормалізацією відносин Ізраїлю з арабськими країнами, брав участь у переговорах у Женеві.

Фото: www.instagram.com/jaredckushner