Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій. У Києві готуються до конструктивної розмови, щоб "досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни", передає УНН.

Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко - повідомив Єрмак.

За його словами, ключова спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України.

Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням - резюмував глава ОП.

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico

Контекст

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.