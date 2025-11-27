В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций. В Киеве готовятся к конструктивному разговору, чтобы "достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны", передает УНН.

В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, достигнутого в Женеве. Важно не терять продуктивность и работать быстро - сообщил Ермак.

По его словам, ключевая общая с партнерами цель остается неизменной – как можно скорейшее достижение длительного и достойного мира для Украины.

Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением - резюмировал глава ОП.

Контекст

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.