В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал продолжение работы украинской и американской делегаций в конце этой недели. Цель – достижение ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны.

В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций. В Киеве готовятся к конструктивному разговору, чтобы "достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны", передает УНН.

В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, достигнутого в Женеве. Важно не терять продуктивность и работать быстро

- сообщил Ермак.

По его словам, ключевая общая с партнерами цель остается неизменной – как можно скорейшее достижение длительного и достойного мира для Украины.

Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением

- резюмировал глава ОП.

Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico27.11.25, 03:49 • 36856 просмотров

Контекст

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Антонина Туманова

