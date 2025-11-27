$42.400.03
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что Вашингтон требует принятия мирного соглашения перед предоставлением гарантий безопасности Украине. Это условие было ключевым в предложениях США Киеву в течение последней недели.

Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет принятия мирного соглашения, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейского дипломата и лиц, знакомых с переговорами, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это условие подчеркнуло американские предложения Киеву в течение последней недели. Так, Рубио во вторник во время телефонного разговора с европейскими чиновниками утверждал, что президент США Дональд Трамп согласится на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, "но позже".

Лидеры Украины считают западные гарантии безопасности краеугольным камнем любого возможного соглашения с Россией, но... Трамп заявил, что не пригласит лидера Украины в Белый дом, пока не будет подписано соглашение. Рубио упомянул о гарантиях безопасности Украине во время переговоров в минувшие выходные в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время разговора с британцами и французами

- цитирует издание одного из собеседников.

В кремле заявили, что не обсуждали мирный план Трампа с американцами26.11.25, 11:55 • 2616 просмотров

Указывается, что госсекретарь США также упомянул несколько других вопросов, которые нужно решить после принятия соглашения, что, по словам другого дипломата, европейцы восприняли как территориальную целостность Украины и замораживание российских активов. При этом Белый дом убеждал, что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности.

В то же время некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов на сторону России.

"Ничего о правах человека, гуманитарном праве, международном праве или принципах. Это создаст новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", – сказал еще один европейский дипломат, имея в виду "мирный план".

Контекст

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк26.11.25, 17:41 • 17057 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина