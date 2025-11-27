Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Київ • УНН
Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон хоче ухвалення мирної угоди, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейського дипломата та осіб, знайомих із переговорами, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ця умова підкреслила американські пропозиції Києву протягом останнього тижня. Так, Рубіо у вівторок під час телефонної розмови з європейськими чиновниками стверджував, що президент США Дональд Трамп погодиться на довгострокові гарантії безпеки для України, "але пізніше".
Лідери України вважають західні гарантії безпеки наріжним каменем будь-якої можливої угоди з росією, але ... Трамп заявив, що не запросить лідера України до Білого дому, доки не буде підписано угоду. Рубіо згадав про гарантії безпеки Україні під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але не вдавався в подробиці та не повторив цю пропозицію під час розмови з британцями та французами
Вказується, що держсекретар США також згадав кілька інших питань, які потрібно вирішити після ухвалення угоди, що, за словами іншого дипломата, європейці сприйняли як територіальну цілісність України та замороження російських активів. При цьому Білий дім переконував, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки.
Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на бік росії.
"Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи. Це створить нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", – сказав ще один європейський дипломат, маючи на увазі "мирний план".
Контекст
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
