Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 листопада, 15:50 • 16549 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 27360 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 16526 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 17042 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 12256 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 8350 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 6430 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9102 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 22697 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 25159 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.4м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 16389 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго26 листопада, 16:49 • 11848 перегляди
Масштабна пожежа в Гонконзі забрала життя 36 людей, 279 зникли безвістиPhotoVideo26 листопада, 18:02 • 3752 перегляди
Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки26 листопада, 18:14 • 3366 перегляди
Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує26 листопада, 18:17 • 4490 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 16417 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 27364 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 22697 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 22719 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 25159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 33123 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 67645 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 84497 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 84530 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 91235 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
The Guardian

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Вашингтон вимагає ухвалення мирної угоди перед наданням гарантій безпеки Україні. Ця умова була ключовою у пропозиціях США Києву протягом останнього тижня.

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico

Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон хоче ухвалення мирної угоди, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейського дипломата та осіб, знайомих із переговорами, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ця умова підкреслила американські пропозиції Києву протягом останнього тижня. Так, Рубіо у вівторок під час телефонної розмови з європейськими чиновниками стверджував, що президент США Дональд Трамп погодиться на довгострокові гарантії безпеки для України, "але пізніше".

Лідери України вважають західні гарантії безпеки наріжним каменем будь-якої можливої ​​угоди з росією, але ... Трамп заявив, що не запросить лідера України до Білого дому, доки не буде підписано угоду. Рубіо згадав про гарантії безпеки Україні під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але не вдавався в подробиці та не повторив цю пропозицію під час розмови з британцями та французами

- цитує видання одного зі співрозмовників.

У кремлі заявили, що не обговорювали мирний план Трампа з американцями26.11.25, 11:55 • 2610 переглядiв

Вказується, що держсекретар США також згадав кілька інших питань, які потрібно вирішити після ухвалення угоди, що, за словами іншого дипломата, європейці сприйняли як територіальну цілісність України та замороження російських активів. При цьому Білий дім переконував, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки.

Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на бік росії.

"Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи. Це створить нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", – сказав ще один європейський дипломат, маючи на увазі "мирний план".

Контекст

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк26.11.25, 17:41 • 16532 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна