Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico

Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон хоче ухвалення мирної угоди, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейського дипломата та осіб, знайомих із переговорами, інформує УНН.

Зазначається, що ця умова підкреслила американські пропозиції Києву протягом останнього тижня. Так, Рубіо у вівторок під час телефонної розмови з європейськими чиновниками стверджував, що президент США Дональд Трамп погодиться на довгострокові гарантії безпеки для України, "але пізніше".

Лідери України вважають західні гарантії безпеки наріжним каменем будь-якої можливої ​​угоди з росією, але ... Трамп заявив, що не запросить лідера України до Білого дому, доки не буде підписано угоду. Рубіо згадав про гарантії безпеки Україні під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але не вдавався в подробиці та не повторив цю пропозицію під час розмови з британцями та французами