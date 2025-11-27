Зять Трампа Кушнер участвует в переговорах по мирному соглашению между рф и Украиной - Financial Times

Американский президент Дональд Трамп использует своего зятя, бизнесмена Джареда Кушнера, с целью продвинуть мирное соглашение между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Об участии Кушнера в переговорном процессе в Женеве упомянул первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. По его словам, Кушнер во время встречи "делал заметки об Украине".

Как отмечает издание, до этого Кушнер работал над нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами. И хотя он имеет ограниченный опыт работы по Восточной Европе и постсоветскому пространству, участие Кушнера является "в целом положительным фактором".

Так считает Филипп Гордон, экс-советник по национальной безопасности Камалы Харрис, вице-президента времен каденции Джо Байдена.

Как и Стив Уиткофф, он явно пользуется доверием и уверенностью со стороны президента, что является необходимым условием для любого успешного переговорщика. Но в отличие от Уиткоффа, у Кушнера есть опыт дипломатической работы