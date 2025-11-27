Зять Трампа Кушнер участвует в переговорах по мирному соглашению между рф и Украиной - Financial Times

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 1486 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 1714 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 3558 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 4322 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 6460 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 11572 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10198 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10816 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13485 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25361 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16647 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 4004 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 6116 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 17100 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 11602 просмотра
публикации
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 1486 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 3558 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 2950 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 11572 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 11608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16655 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 44040 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77885 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93819 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93488 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Зять Трампа Кушнер участвует в переговорах по мирному соглашению между рф и Украиной - Financial Times

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Дональд Трамп привлек своего зятя Джареда Кушнера к продвижению мирного соглашения между россией и Украиной. Кушнер, ранее работавший над нормализацией отношений Израиля с арабскими странами, участвовал в переговорах в Женеве.

Зять Трампа Кушнер участвует в переговорах по мирному соглашению между рф и Украиной - Financial Times
Фото: www.instagram.com/jaredckushner

Американский президент Дональд Трамп использует своего зятя, бизнесмена Джареда Кушнера, с целью продвинуть мирное соглашение между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Об участии Кушнера в переговорном процессе в Женеве упомянул первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. По его словам, Кушнер во время встречи "делал заметки об Украине".

Как отмечает издание, до этого Кушнер работал над нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами. И хотя он имеет ограниченный опыт работы по Восточной Европе и постсоветскому пространству, участие Кушнера является "в целом положительным фактором".

Так считает Филипп Гордон, экс-советник по национальной безопасности Камалы Харрис, вице-президента времен каденции Джо Байдена.

Как и Стив Уиткофф, он явно пользуется доверием и уверенностью со стороны президента, что является необходимым условием для любого успешного переговорщика. Но в отличие от Уиткоффа, у Кушнера есть опыт дипломатической работы

- говорит эксперт.

Контекст

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному плану.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Филип Гордон
Камала Харрис
Израиль
Financial Times
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина