Зять Трампа Кушнер участвует в переговорах по мирному соглашению между рф и Украиной - Financial Times
Киев • УНН
Дональд Трамп привлек своего зятя Джареда Кушнера к продвижению мирного соглашения между россией и Украиной. Кушнер, ранее работавший над нормализацией отношений Израиля с арабскими странами, участвовал в переговорах в Женеве.
Американский президент Дональд Трамп использует своего зятя, бизнесмена Джареда Кушнера, с целью продвинуть мирное соглашение между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Об участии Кушнера в переговорном процессе в Женеве упомянул первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. По его словам, Кушнер во время встречи "делал заметки об Украине".
Как отмечает издание, до этого Кушнер работал над нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами. И хотя он имеет ограниченный опыт работы по Восточной Европе и постсоветскому пространству, участие Кушнера является "в целом положительным фактором".
Так считает Филипп Гордон, экс-советник по национальной безопасности Камалы Харрис, вице-президента времен каденции Джо Байдена.
Как и Стив Уиткофф, он явно пользуется доверием и уверенностью со стороны президента, что является необходимым условием для любого успешного переговорщика. Но в отличие от Уиткоффа, у Кушнера есть опыт дипломатической работы
Контекст
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Напомним
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному плану.