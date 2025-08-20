Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа

Зірка "Зоряних війн" актор Марк Гемілл розповів, що обрання Дональда Трампа на посаду президента США на другий термін змусило його серйозно подумати про переїзд із Америки, пише УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Марк Гемілл розповів британській газеті, що "обрання президента Дональда Трампа мало не переконало його покинути Америку. Він сказав дружині, що їхніми варіантами є переїзд до Лондона або Ірландії", пише видання.

Під час розгорнутого інтерв'ю Гемілл відверто розповів про труднощі, з якими він зіткнувся після перемоги Трампа на виборах у листопаді. Він був відвертим прихильником тодішнього президента Джо Байдена, а також підтримував колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс, призначену Байденом наступницю на посаді Демократичної партії.

З його слів, єдиний спосіб, яким він може з цим впоратися - "це дивитися на це як на товстий, розлогий політичний роман".

"Це певною мірою цікаво, бо це насправді може бути кінцем. Наш статус у світі підірвано, і це відлунюватиме десятиліттями. Зробити Канаду 51-м штатом? Ви знаєте, як це образливо? А потім захоплення Гренландії та перейменування Мексиканської затоки. Відволікаючі фактори просто кумедні. Я досі вірю, що чесних, порядних людей більше, ніж членів MAGA. Якби ні, я б повернувся до Англії", – заявив Гемілл.

Газета The Times зазначила, що "коли Трампа переобрали, Гемілл дав своїй дружині вибір: Лондон або Ірландія".

"Вона дуже розумна. Вона не відповіла одразу, але через тиждень сказала: "Я здивована, що ти дозволив йому вигнати тебе з твоєї ж країни". Цей су*ий син, подумав я. Я не збираюся їхати", – сказав Гемілл, згадуючи розмову.

Fox News Digital звернувся до Білого дому, і речниця розкритикувала актора.

"Оскільки Марк вирішив залишитися в Сполучених Штатах, він зможе насолоджуватися численними перемогами, які президент Трамп забезпечує для американського народу - і, справді, хто може звинувачувати його в тому, що він підтримує план переїзду туди ж, що й Розі О'Доннелл", - відповіла Керолайн Лівітт.

Доповнення

Гемілл відомий за роль Люка Скайвокера у фільмах " Зоряні війни " та озвучуванням Джокера у багатьох екранізаціях "Бетмена".

Він також один із найвідвертіших ліберальних акторів Голлівуду, що зазначив редактор газети The Times Метт Радд під час свого тривалого інтерв'ю.

