Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ

Після участі у битвах за дім Таргарієнів Метт Сміт готовий до наступної битви в далекій галактиці - зірка "Дому дракона" приєднається до Раяна Гослінга у фільмі Lucasfilm "Зоряні війни: Зоряний винищувач" (Star Wars: Starfighter), з посиланням на джерела повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

Хоча точні подробиці про те, кого зіграє Сміт, поки що не зрозумілі, джерела повідомляють, що це буде одна з ролей лиходія. Кастинг для проекту йшов останні кілька тижнів, і Леві зустрічався з кількома акторами на цю ключову роль. Джерела повідомляють, що керівництво ухвалило рішення обрати Сміта на роль наступного великого лиходія у всесвіті "Зоряних війн".

Міа Гот також бере участь у зйомках, а режисером фільму виступить Шон Леві. Сценарій написав Джонатан Троппер.

З Lucasfilm та представники Сміта не змогли зв'язатися з ними для отримання коментарів.

Зйомки фільму розпочнуться восени, прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.

Подробиці про новий фільм було розкрито у квітні на заході Star Wars Celebration у Токіо. Дія фільму розгортається за п'ять років після подій фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), який завершив сагу про Скайвокерів і нині є останнім фільмом у хронології "Зоряних війн".

Доповнення

Сміт знімається у другому сезоні популярного спін-офу HBO "Гра престолів" "Дім дракона". У найближчих планах - трилер Sony та Даррена Аронофскі "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing), у якому він знімається разом з Остіном Батлером. Також він має міні-серіал "Смерть Банні Монро" (Death of Bunny Monro).