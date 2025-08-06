Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ
Киев • УНН
Мэтт Смит, известный по роли в «Доме дракона», как ожидается, получит роль злодея в фильме Lucasfilm «Звездные войны: Звездный истребитель». Съемки начнутся осенью, премьера запланирована на 28 мая 2027 года.
После участия в битвах за дом Таргариенов Мэтт Смит готов к следующей битве в далекой галактике - звезда "Дома дракона" присоединится к Райану Гослингу в фильме Lucasfilm "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter), со ссылкой на источники сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
Хотя точные подробности о том, кого сыграет Смит, пока не ясны, источники сообщают, что это будет одна из ролей злодея. Кастинг для проекта шел последние несколько недель, и Леви встречался с несколькими актерами на эту ключевую роль. Источники сообщают, что руководство приняло решение выбрать Смита на роль следующего большого злодея во вселенной "Звездных войн".
Миа Гот также принимает участие в съемках, а режиссером фильма выступит Шон Леви. Сценарий написал Джонатан Троппер.
С Lucasfilm и представители Смита не смогли связаться с ними для получения комментариев.
Съемки фильма начнутся осенью, премьера запланирована на 28 мая 2027 года.
Подробности о новом фильме были раскрыты в апреле на мероприятии Star Wars Celebration в Токио. Действие фильма разворачивается через пять лет после событий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), который завершил сагу о Скайуокерах и ныне является последним фильмом в хронологии "Звездных войн".
Дополнение
Смит снимается во втором сезоне популярного спин-оффа HBO "Игра престолов" "Дом дракона". В ближайших планах - триллер Sony и Даррена Аронофски "Пойманный с поличным" (Caught Stealing), в котором он снимается вместе с Остином Батлером. Также у него есть мини-сериал "Смерть Банни Монро" (Death of Bunny Monro).