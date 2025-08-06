Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ

$41.680.11
48.090.26
ukenru
06:38 • 10025 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 77609 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 137341 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 84833 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 156287 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 66793 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 49654 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 42741 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 134923 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135555 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
56%
751мм
Популярные новости
Суд признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбищеPhoto5 августа, 22:24 • 19891 просмотра
"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником5 августа, 23:27 • 16943 просмотра
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС6 августа, 00:56 • 17141 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление02:24 • 14876 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву05:16 • 10359 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 77588 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 137323 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 133161 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 156279 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 134920 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 4136 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 8792 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 75521 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 96146 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 87106 просмотра
Актуальное
Гаубица M777
Шахед-136
Нефть марки Brent
ЧатГПТ
Financial Times

Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ

Киев • УНН

 • 4142 просмотра

Мэтт Смит, известный по роли в «Доме дракона», как ожидается, получит роль злодея в фильме Lucasfilm «Звездные войны: Звездный истребитель». Съемки начнутся осенью, премьера запланирована на 28 мая 2027 года.

Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ

После участия в битвах за дом Таргариенов Мэтт Смит готов к следующей битве в далекой галактике - звезда "Дома дракона" присоединится к Райану Гослингу в фильме Lucasfilm "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter), со ссылкой на источники сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Хотя точные подробности о том, кого сыграет Смит, пока не ясны, источники сообщают, что это будет одна из ролей злодея. Кастинг для проекта шел последние несколько недель, и Леви встречался с несколькими актерами на эту ключевую роль. Источники сообщают, что руководство приняло решение выбрать Смита на роль следующего большого злодея во вселенной "Звездных войн".

Миа Гот также принимает участие в съемках, а режиссером фильма выступит Шон Леви. Сценарий написал Джонатан Троппер.

С Lucasfilm и представители Смита не смогли связаться с ними для получения комментариев.

Съемки фильма начнутся осенью, премьера запланирована на 28 мая 2027 года.

Подробности о новом фильме были раскрыты в апреле на мероприятии Star Wars Celebration в Токио. Действие фильма разворачивается через пять лет после событий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), который завершил сагу о Скайуокерах и ныне является последним фильмом в хронологии "Звездных войн".

Дополнение

Смит снимается во втором сезоне популярного спин-оффа HBO "Игра престолов" "Дом дракона". В ближайших планах - триллер Sony и Даррена Аронофски "Пойманный с поличным" (Caught Stealing), в котором он снимается вместе с Остином Батлером. Также у него есть мини-сериал "Смерть Банни Монро" (Death of Bunny Monro).

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Райан Гослинг
Токио
Даррен Аронофски