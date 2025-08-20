$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 10343 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11881 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22668 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92222 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37562 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38134 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37735 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161152 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138625 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122115 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа

Киев • УНН

 • 2922 просмотра

Актер Марк Хэмилл рассматривал возможность переезда в Лондон или Ирландию после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Его жена убедила его остаться в стране, заметив, что он не должен позволять Трампу выгнать его из собственной страны.

Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа

Звезда "Звездных войн" актер Марк Хэмилл рассказал, что избрание Дональда Трампа на пост президента США на второй срок заставило его серьезно подумать о переезде из Америки, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Марк Хэмилл рассказал британской газете, что "избрание президента Дональда Трампа чуть не убедило его покинуть Америку. Он сказал жене, что их вариантами является переезд в Лондон или Ирландию", пишет издание.

Во время развернутого интервью Хэмилл откровенно рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после победы Трампа на выборах в ноябре. Он был откровенным сторонником тогдашнего президента Джо Байдена, а также поддерживал бывшего вице-президента Камалу Харрис, назначенную Байденом преемницу на посту Демократической партии.

По его словам, единственный способ, которым он может с этим справиться, - "это смотреть на это как на толстый, пространный политический роман".

"Это в некоторой степени интересно, потому что это на самом деле может быть концом. Наш статус в мире подорван, и это будет отзываться десятилетиями. Сделать Канаду 51-м штатом? Вы знаете, как это оскорбительно? А потом захват Гренландии и переименование Мексиканского залива. Отвлекающие факторы просто забавны. Я до сих пор верю, что честных, порядочных людей больше, чем членов MAGA. Если бы нет, я бы вернулся в Англию", – заявил Хэмилл.

Газета The Times отметила, что "когда Трампа переизбрали, Хэмилл дал своей жене выбор: Лондон или Ирландия".

"Она очень умна. Она не ответила сразу, но через неделю сказала: "Я удивлена, что ты позволил ему выгнать тебя из твоей же страны". Этот су*ин сын, подумал я. Я не собираюсь уезжать", - сказал Хэмилл, вспоминая разговор.

Fox News Digital обратился в Белый дом, и пресс-секретарь раскритиковала актера.

"Поскольку Марк решил остаться в Соединенных Штатах, он сможет наслаждаться многочисленными победами, которые президент Трамп обеспечивает для американского народа - и, действительно, кто может обвинять его в том, что он поддерживает план переезда туда же, что и Рози О'Доннелл", – ответила Кэролайн Ливитт.

Дополнение

Хэмилл известен по роли Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны" и озвучиванием Джокера во многих экранизациях "Бэтмена".

Он также один из самых откровенных либеральных актеров Голливуда, что отметил редактор газеты The Times Мэтт Радд во время своего длительного интервью.

Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ06.08.25, 10:07 • 218345 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Республика Ирландия
Каролин Ливитт
Гренландия
Камала Харрис
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Таймс
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Канада
Англия
Джо Байден
Соединённые Штаты
Венгрия
Голливуд, Лос-Анджелес
Лондон