Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Президент Дональд Трамп звинуватив програму новин CBS News "60 хвилин" у тому, що вона майже щотижня згадує його в "принизливій і наклепницькій манері", і закликав зняти цю програму з ефіру.

Про це пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

У неділю ввечері Трамп написав на сайті Truth Social, що він дивився "60 хвилин" і назвав репортажі про Україну і Гренландію "двома окремими, але вкрай неточними історіями" про нього. Він також повторив свою критику щодо обробки даним проєктом інтерв'ю з Камалою Гарріс перед президентськими виборами 2024 року, звинувативши телеканал у тому, що він відредагував запитання з поганою відповіддю, щоб виставити його суперницю від Демократичної партії в кращому світлі. CBS News заперечує ці звинувачення.

Трамп проти нелояльних ЗМІ

Наступ Трампа проти CBS News - це його черговий крок у тривалій суперечці з пресою, в якій він звинувачує деякі частини ЗМІ в упередженому ставленні до нього. Минулого року Трамп подав позов проти CBS News через інтерв'ю з Гарріс у програмі "60 хвилин".

Його юридична команда вимагала відшкодування збитків на суму 20 мільярдів доларів, звинувативши CBS у "упередженому і незаконному втручанні у вибори і голосування шляхом зловмисного, оманливого і суттєвого спотворення новин, розрахованого на заплутування, обман і введення в оману громадськості".

Телеканал CBS відповів, заявивши, що інтерв'ю Гарріс просто пройшло типовий процес редагування, під час якого відповіді можуть бути скорочені.

Трамп боровся з парасолькою на трапі літака Air Force One

Раніше цього року Трамп заборонив репортерам Associated Press (AP) відвідувати брифінги в Білому домі після того, як інформаційне агентство відмовилося змінити свої стильові рекомендації відповідно до вказівки Трампа називати Мексиканську затоку "Американською затокою". Однак цього місяця суддя постановив, що AP має бути допущене до брифінгів, щоб захистити свободу преси.

За день до виходу інтерв'ю Гарріс в ефір у жовтні минулого року в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS News було показано його попередній перегляд. У ефірі Гарріс дала багатослівну відповідь на запитання про прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Але коли наступного дня вийшло повне інтерв'ю, її відповідь була скорочена, а на наступне запитання вона відповіла по-іншому.

CBS стверджував, що очевидна розбіжність була типовою для процесу монтажу і не була змінена для того, щоб виставити Гарріс у кращому світлі.

Телеканал опублікував невідредаговані стенограми всього інтерв'ю, заявивши, що вони доводять, що шоу "не було сфальсифікованим або брехливим".

Минулого тижня New York Times повідомила, що власник CBS, компанія Paramount, і адвокати Трампа мають намір розпочати медіацію, щоб досягти врегулювання з цього питання.

Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі. Вони зробили все можливе, щоб незаконно обрати Камалу, включаючи повну і корумповану зміну основних відповідей на питання інтерв'ю, але це просто не спрацювало для них. Вони не є "Новинним шоу", а нечесними політичними операторами.. Вони повинні втратити свою ліцензію! Сподіваємося, що Федеральна комісія з питань зв'язку (FCC) на чолі з її високоповажним головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання.. ЗРОБІТЬ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ! - написав Трамп.

CBS News ще не відреагував на останню заяву Трампа, але раніше заперечував упередженість. У березні компанія заявила, що позов Трампа є спробою його та його команди "покарати новинну організацію за захищені Конституцією редакційні судження, які їм не подобаються".

Цей позов є образою Першої поправки і не має під собою жодного юридичного чи фактичного підґрунтя - говориться в заяві.

Маск дозволяє собі більше за інших радників, і Трампу це подобається - Politico