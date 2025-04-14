Трамп в ярости из-за программы на CBS News и хочет закрыть канал

Президент Дональд Трамп обвинил программу новостей CBS News "60 минут" в том, что она почти еженедельно упоминает его в "унизительной и клеветнической манере", и призвал снять эту программу с эфира.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В воскресенье вечером Трамп написал на сайте Truth Social, что он смотрел "60 минут" и назвал репортажи об Украине и Гренландии "двумя отдельными, но крайне неточными историями" о нем. Он также повторил свою критику относительно обработки данным проектом интервью с Камалой Харрис перед президентскими выборами 2024 года, обвинив телеканал в том, что он отредактировал вопросы с плохим ответом, чтобы выставить его соперницу от Демократической партии в лучшем свете. CBS News отрицает эти обвинения.

Трамп против нелояльных СМИ

Наступление Трампа против CBS News - это его очередной шаг в длительном споре с прессой, в котором он обвиняет некоторые части СМИ в предвзятом отношении к нему. В прошлом году Трамп подал иск против CBS News из-за интервью с Харрис в программе "60 минут".

Его юридическая команда требовала возмещения убытков на сумму 20 миллиардов долларов, обвинив CBS в "предвзятом и незаконном вмешательстве в выборы и голосование путем злонамеренного, обманчивого и существенного искажения новостей, рассчитанного на запутывание, обман и введение в заблуждение общественности".

Телеканал CBS ответил, заявив, что интервью Харрис просто прошло типичный процесс редактирования, во время которого ответы могут быть сокращены.

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Ранее в этом году Трамп запретил репортерам Associated Press (AP) посещать брифинги в Белом доме после того, как информационное агентство отказалось изменить свои стилевые рекомендации в соответствии с указанием Трампа называть Мексиканский залив "Американским заливом". Однако в этом месяце судья постановил, что AP должно быть допущено к брифингам, чтобы защитить свободу прессы.

За день до выхода интервью Харрис в эфир в октябре прошлого года в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS News был показан его предварительный просмотр. В эфире Харрис дала многословный ответ на вопрос о премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Но когда на следующий день вышло полное интервью, ее ответ был сокращен, а на следующий вопрос она ответила по-другому.

CBS утверждал, что очевидное расхождение было типичным для процесса монтажа и не было изменено для того, чтобы выставить Харрис в лучшем свете.

Телеканал опубликовал неотредактированные стенограммы всего интервью, заявив, что они доказывают, что шоу "не было сфальсифицированным или лживым".

На прошлой неделе New York Times сообщила, что владелец CBS, компания Paramount, и адвокаты Трампа намерены начать медиацию, чтобы достичь урегулирования по этому вопросу.

Для меня большая честь судиться с 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи. Они сделали все возможное, чтобы незаконно избрать Камалу, включая полное и коррумпированное изменение основных ответов на вопросы интервью, но это просто не сработало для них. Они не являются "Новостным шоу", а нечестными политическими операторами.. Они должны потерять свою лицензию! Надеемся, что Федеральная комиссия по вопросам связи (FCC) во главе с ее высокоуважаемым председателем Бренданом Карром наложит на них максимальные штрафы и наказания.. СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! - написал Трамп.

CBS News еще не отреагировал на последнее заявление Трампа, но ранее отрицал предвзятость. В марте компания заявила, что иск Трампа является попыткой его и его команды "наказать новостную организацию за защищенные Конституцией редакционные суждения, которые им не нравятся".

Этот иск является оскорблением Первой поправки и не имеет под собой никакого юридического или фактического основания - говорится в заявлении.

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