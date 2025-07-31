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Камала Гарріс відмовилась від боротьби за крісло губернаторки Каліфорнії

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс не балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії наступного року. Вона заявила, що її кар'єра найближчим часом не буде пов'язана з виборною посадою.

Камала Гарріс відмовилась від боротьби за крісло губернаторки Каліфорнії

Колишня віцепрезидентка США і суперниця Дональда Трампа на виборах-2024 Камала Гарріс оголосила, що не балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії наступного року. Відповідну заяву поширила її пресслужба, про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Демократка оприлюднила заяву, в якій стверджує, що упродовж шести місяців оцінювала "найкращий спосіб продовжити боротьбу за американський народ та свої цінності". Гарріс визнала, що серйозно розглядала можливість балотуватися на виборах губернаторки свого рідного штату.

Я люблю цей штат, його жителів і його погляди. Це мій дім. Але після глибоких роздумів я вирішила, що не буду балотуватися на посаду губернатора на цих виборах

- сказала вона у заяві.

Колишня віцепрезидентка США додала, що найближчим часом її карʼєра "не буде пов'язана з виборною посадою".

Відмова від участі у кампанії наступного року залишає для Гарріс простір перед президентськими виборами-2028. У Демократичній партії наразі не знають, чи буде 60-річна політикиня втретє намагатися стати першою жінкою-господаркою Овального кабінету.

Трамп звинуватив Спрінгстіна, Бейонсе та Вінфрі в “оплаченій підтримці” Камали Гарріс19.05.25, 15:18 • 2632 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Камала Гарріс
Демократична партія США
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки