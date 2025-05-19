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Трамп звинуватив Спрінгстіна, Бейонсе та Вінфрі в “оплаченій підтримці” Камали Гарріс

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Дональд Трамп звинуватив Брюса Спрінгстіна, Бейонсе, Опру Вінфрі та Боно в отриманні грошей за підтримку Камали Гарріс. Він вимагає розслідування нібито незаконних внесків у кампанію.

Трамп звинуватив Спрінгстіна, Бейонсе та Вінфрі в “оплаченій підтримці” Камали Гарріс

Президент США Дональд Трамп виступив із новими звинуваченнями проти легендарного рок-музиканта Брюса Спрінгстіна та інших зірок шоу-бізнесу. Про це повідомляє HuffPost, пише УНН.

Деталі

Скільки Камала Гарріс заплатила Брюсу Спрінгстіну за його поганий виступ під час її президентської кампанії?

- написав Трамп.

Навіщо він прийняв ці гроші, якщо він такий її шанувальник? Хіба це не великий і незаконний внесок на кампанію?

- додав він у дописі.

Він також розкритикував Бейонсе, Опру Вінфрі та Боно, заявивши, що їм усім заплатили за підтримку Гарріс під час торішніх президентських виборів.

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Я збираюся закликати до серйозного розслідування цього питання. Кандидатам не дозволяється платити за підтримку, що зробила Камала, під виглядом оплати розваг

- йдеться в дописі.

Трамп неодноразово заявляв, що знаменитостям платили за підтримку Гарріс. Водночас представники кампанії Гарріс заявили виданню Variety, що згідно із законом вони зобов'язані оплачувати всі подібні витрати і послуги.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що американський рок-музикант Брюс Спрінгстін знову публічно виступив із гострою критикою на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, він назвав його адміністрацію "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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