Трамп звинуватив Спрінгстіна, Бейонсе та Вінфрі в “оплаченій підтримці” Камали Гарріс
Київ • УНН
Дональд Трамп звинуватив Брюса Спрінгстіна, Бейонсе, Опру Вінфрі та Боно в отриманні грошей за підтримку Камали Гарріс. Він вимагає розслідування нібито незаконних внесків у кампанію.
Президент США Дональд Трамп виступив із новими звинуваченнями проти легендарного рок-музиканта Брюса Спрінгстіна та інших зірок шоу-бізнесу. Про це повідомляє HuffPost, пише УНН.
Деталі
Скільки Камала Гарріс заплатила Брюсу Спрінгстіну за його поганий виступ під час її президентської кампанії?
Навіщо він прийняв ці гроші, якщо він такий її шанувальник? Хіба це не великий і незаконний внесок на кампанію?
Він також розкритикував Бейонсе, Опру Вінфрі та Боно, заявивши, що їм усім заплатили за підтримку Гарріс під час торішніх президентських виборів.
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Я збираюся закликати до серйозного розслідування цього питання. Кандидатам не дозволяється платити за підтримку, що зробила Камала, під виглядом оплати розваг
Трамп неодноразово заявляв, що знаменитостям платили за підтримку Гарріс. Водночас представники кампанії Гарріс заявили виданню Variety, що згідно із законом вони зобов'язані оплачувати всі подібні витрати і послуги.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що американський рок-музикант Брюс Спрінгстін знову публічно виступив із гострою критикою на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, він назвав його адміністрацію "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою".