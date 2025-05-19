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Трамп обвинил Спрингстина, Бейонсе и Уинфри в “оплаченной поддержке” Камалы Харрис

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Дональд Трамп обвинил Брюса Спрингстина, Бейонсе, Опру Уинфри и Боно в получении денег за поддержку Камалы Харрис. Он требует расследования якобы незаконных взносов в кампанию.

Трамп обвинил Спрингстина, Бейонсе и Уинфри в “оплаченной поддержке” Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями против легендарного рок-музыканта Брюса Спрингстина и других звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает HuffPost, пишет УНН.

Детали

Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании?

- написал Трамп.

Зачем он принял эти деньги, если он такой ее поклонник? Разве это не большой и незаконный вклад на кампанию?

- добавил он в сообщении.

Он также раскритиковал Бейонсе, Опру Уинфри и Боно, заявив, что им всем заплатили за поддержку Харрис во время прошлогодних президентских выборов.

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Я собираюсь призвать к серьезному расследованию этого вопроса. Кандидатам не разрешается платить за поддержку, которую сделала Камала, под видом оплаты развлечений

- говорится в сообщении.

Трамп неоднократно заявлял, что знаменитостям платили за поддержку Харрис. В то же время представители кампании Харрис заявили изданию Variety, что по закону они обязаны оплачивать все подобные расходы и услуги.

Напомним

Ранее сообщалось, что американский рок-музыкант Брюс Спрингстин снова публично выступил с острой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа. В частности, он назвал его администрацию "коррумпированной, некомпетентной и предательской".

Алина Волянская

Алина Волянская

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