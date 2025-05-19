Трамп обвинил Спрингстина, Бейонсе и Уинфри в “оплаченной поддержке” Камалы Харрис
Киев • УНН
Дональд Трамп обвинил Брюса Спрингстина, Бейонсе, Опру Уинфри и Боно в получении денег за поддержку Камалы Харрис. Он требует расследования якобы незаконных взносов в кампанию.
Президент США Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями против легендарного рок-музыканта Брюса Спрингстина и других звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает HuffPost, пишет УНН.
Детали
Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании?
Зачем он принял эти деньги, если он такой ее поклонник? Разве это не большой и незаконный вклад на кампанию?
Он также раскритиковал Бейонсе, Опру Уинфри и Боно, заявив, что им всем заплатили за поддержку Харрис во время прошлогодних президентских выборов.
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Я собираюсь призвать к серьезному расследованию этого вопроса. Кандидатам не разрешается платить за поддержку, которую сделала Камала, под видом оплаты развлечений
Трамп неоднократно заявлял, что знаменитостям платили за поддержку Харрис. В то же время представители кампании Харрис заявили изданию Variety, что по закону они обязаны оплачивать все подобные расходы и услуги.
Напомним
Ранее сообщалось, что американский рок-музыкант Брюс Спрингстин снова публично выступил с острой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа. В частности, он назвал его администрацию "коррумпированной, некомпетентной и предательской".