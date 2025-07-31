Камала Харрис отказалась от борьбы за кресло губернатора Калифорнии
Киев • УНН
Бывшая вице-президент США Камала Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Она заявила, что ее карьера в ближайшее время не будет связана с выборной должностью.
Бывшая вице-президент США и соперница Дональда Трампа на выборах-2024 Камала Харрис объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Соответствующее заявление распространила ее пресс-служба, об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
Демократка обнародовала заявление, в котором утверждает, что в течение шести месяцев оценивала "лучший способ продолжить борьбу за американский народ и свои ценности". Харрис признала, что серьезно рассматривала возможность баллотироваться на выборах губернатора своего родного штата.
Я люблю этот штат, его жителей и его взгляды. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах
Бывшая вице-президент США добавила, что в ближайшее время ее карьера "не будет связана с выборной должностью".
Отказ от участия в кампании в следующем году оставляет для Харрис пространство перед президентскими выборами-2028. В Демократической партии пока не знают, будет ли 60-летняя политик в третий раз пытаться стать первой женщиной-хозяйкой Овального кабинета.
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