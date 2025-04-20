Трамп назвав Байдена "дебілом" у Великодньому привітанні
Київ • УНН
Дональд Трамп у Великодньому привітанні назвав Джо Байдена "деструктивним дебілом". Він розкритикував міграційну політику Байдена, суддів та опонентів.
Президент США Дональд Трамп у Великодньому привітанні у своїй соцмережі Truth Social назвав Джо Байден деструктивним дебілом, передає УНН.
Щасливого Великодня всім, у тому числі радикальним лівим безумцям, які так завзято борються та плетуть інтриги, щоб повернути в нашу країну вбивць, наркобаронів, небезпечних ув’язнених, психічно божевільних і добре відомих членів банди MS-13 і вбивців дружин. Щасливого Великодня також слабким і неефективним суддям і працівникам правоохоронних органів, які дозволяють цій зловісній атаці на нашу країну продовжуватися, атаці настільки жорстокій, що вона ніколи не буде забута!
Трамп стверджує, що, як він каже "сонний" Джо Байден нібито навмисно дозволив мільйонам злочинців увійти в США.
Абсолютно неперевірених і неконтрольованих, через політику відкритих кордонів, яка увійде в історію як найжахливіший вчинок, який будь-коли скоювався в Америці. Він, безумовно, був нашим найгіршим і найнекомпететнішим президентом, людиною, яка абсолютно не уявляла, що робить. Але йому, і людині, яка керувала та маніпулювала Auto Pen (можливо, нашим справжнім президентом!), і всім людям, які обдурили на президентських виборах 2020 року, щоб отримати цього надзвичайно деструктивного дебіла, я бажаю вам, з великою любов’ю, щирістю та прихильністю, щасливого Великодня!!!
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Окрім того, Трамп пообіцяв зробити США релігійнішою, ніж будь-коли раніше.
"Ми разом зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою та релігійнішою, ніж будь-коли раніше!!! Дональд Дж. Трамп, президент СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ!!!", - наголосив Трамп.
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