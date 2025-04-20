Трамп назвав Байдена "дебілом" у Великодньому привітанні

Президент США Дональд Трамп у Великодньому привітанні у своїй соцмережі Truth Social назвав Джо Байден деструктивним дебілом, передає УНН.

Щасливого Великодня всім, у тому числі радикальним лівим безумцям, які так завзято борються та плетуть інтриги, щоб повернути в нашу країну вбивць, наркобаронів, небезпечних ув’язнених, психічно божевільних і добре відомих членів банди MS-13 і вбивців дружин. Щасливого Великодня також слабким і неефективним суддям і працівникам правоохоронних органів, які дозволяють цій зловісній атаці на нашу країну продовжуватися, атаці настільки жорстокій, що вона ніколи не буде забута! - наголосив Трамп.

Трамп стверджує, що, як він каже "сонний" Джо Байден нібито навмисно дозволив мільйонам злочинців увійти в США.

Абсолютно неперевірених і неконтрольованих, через політику відкритих кордонів, яка увійде в історію як найжахливіший вчинок, який будь-коли скоювався в Америці. Він, безумовно, був нашим найгіршим і найнекомпететнішим президентом, людиною, яка абсолютно не уявляла, що робить. Але йому, і людині, яка керувала та маніпулювала Auto Pen (можливо, нашим справжнім президентом!), і всім людям, які обдурили на президентських виборах 2020 року, щоб отримати цього надзвичайно деструктивного дебіла, я бажаю вам, з великою любов’ю, щирістю та прихильністю, щасливого Великодня!!! - написав Трамп.

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Окрім того, Трамп пообіцяв зробити США релігійнішою, ніж будь-коли раніше.

"Ми разом зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою та релігійнішою, ніж будь-коли раніше!!! Дональд Дж. Трамп, президент СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ!!!", - наголосив Трамп.

Опитування: Американці стурбовані тісними зв'язками Трампа з росією