Трамп назвал Байдена "дебилом" в Пасхальном приветствии

Президент США Дональд Трамп в пасхальном поздравлении в своей соцсети Truth Social назвал Джо Байдена деструктивным дебилом, передает УНН.

Счастливой Пасхи всем, в том числе радикальным левым безумцам, которые так упорно борются и плетут интриги, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически сумасшедших и хорошо известных членов банды MS-13 и убийц жен. Счастливой Пасхи также слабым и неэффективным судьям и работникам правоохранительных органов, которые позволяют этой зловещей атаке на нашу страну продолжаться, атаке настолько жестокой, что она никогда не будет забыта! - подчеркнул Трамп.

Трамп утверждает, что, как он говорит "сонный" Джо Байден якобы намеренно позволил миллионам преступников войти в США.

Абсолютно непроверенных и неконтролируемых, из-за политики открытых границ, которая войдет в историю как ужаснейший поступок, когда-либо совершавшийся в Америке. Он, безусловно, был нашим худшим и самым некомпетентным президентом, человеком, который абсолютно не представлял, что делает. Но ему, и человеку, который руководил и манипулировал Auto Pen (возможно, нашим настоящим президентом!), и всем людям, которые обманули на президентских выборах 2020 года, чтобы получить этого чрезвычайно деструктивного дебила, я желаю вам, с большой любовью, искренностью и привязанностью, счастливой Пасхи!!! - написал Трамп.

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Кроме того, Трамп пообещал сделать США более религиозными, чем когда-либо ранее.

"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо ранее!!! Дональд Дж. Трамп, президент СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ!!!", - подчеркнул Трамп.

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