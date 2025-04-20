Трамп назвал Байдена "дебилом" в Пасхальном приветствии
Киев • УНН
Дональд Трамп в Пасхальном приветствии назвал Джо Байдена "деструктивным дебилом". Он раскритиковал миграционную политику Байдена, судей и оппонентов.
Президент США Дональд Трамп в пасхальном поздравлении в своей соцсети Truth Social назвал Джо Байдена деструктивным дебилом, передает УНН.
Счастливой Пасхи всем, в том числе радикальным левым безумцам, которые так упорно борются и плетут интриги, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически сумасшедших и хорошо известных членов банды MS-13 и убийц жен. Счастливой Пасхи также слабым и неэффективным судьям и работникам правоохранительных органов, которые позволяют этой зловещей атаке на нашу страну продолжаться, атаке настолько жестокой, что она никогда не будет забыта!
Трамп утверждает, что, как он говорит "сонный" Джо Байден якобы намеренно позволил миллионам преступников войти в США.
Абсолютно непроверенных и неконтролируемых, из-за политики открытых границ, которая войдет в историю как ужаснейший поступок, когда-либо совершавшийся в Америке. Он, безусловно, был нашим худшим и самым некомпетентным президентом, человеком, который абсолютно не представлял, что делает. Но ему, и человеку, который руководил и манипулировал Auto Pen (возможно, нашим настоящим президентом!), и всем людям, которые обманули на президентских выборах 2020 года, чтобы получить этого чрезвычайно деструктивного дебила, я желаю вам, с большой любовью, искренностью и привязанностью, счастливой Пасхи!!!
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Кроме того, Трамп пообещал сделать США более религиозными, чем когда-либо ранее.
"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо ранее!!! Дональд Дж. Трамп, президент СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ!!!", - подчеркнул Трамп.
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