Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7394 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12155 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17515 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16856 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23560 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19262 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27419 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70599 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32732 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70604 перегляди
Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Пентагон отримав анонімну пожертву в 130 мільйонів доларів для виплати платні військовим під час припинення роботи уряду США. Проте адміністрація, можливо, не зможе здійснити виплати згідно із законом.

Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну

Пентагон заявив, що отримав анонімну пожертву у розмірі 130 мільйонів доларів для виплати платні військовим під час припинення роботи уряду США, що адміністрація, можливо, не зможе здійснити згідно із законом, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

23 жовтня 2025 року Міністерство оборони прийняло анонімну пожертву у розмірі 130 мільйонів доларів у рамках своїх загальних повноважень щодо прийняття дарів. Пожертву було зроблено за умови, що вона буде використана для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців 

- заявив у п'ятницю в заяві головний представник Пентагону Шон Парнелл. 

Як зауважує видання, ця пожертва — черговий маневр президента Дональда Трампа, спрямований на посилення контролю над державними функціями в умовах припинення роботи уряду, яке триває вже четвертий тиждень. Білий дім вжив заходів щодо звільнення федеральних службовців та скорочення фінансування проектів у сферах, контрольованих демократами, що викликало судові позови.

Спроба виплатити платню американським військовослужбовцям під час призупинення роботи уряду може виявитися політично популярною і також наголосити на небажанні демократів у Конгресі схвалити законопроект про державні витрати. Проте федеральний закон, зазвичай, забороняє приватним особам робити цільові пожертвування уряду.

Хоча приватні особи можуть робити безумовні пожертвування до Казначейства США, вони зараховуються до загального фонду або використовуються для погашення державного боргу. Ці гроші не можуть бути витрачені без асигнувань Конгресу, і саме відсутність асигнувань призвела до зупинення роботи уряду.

Пентагон не одразу відповів на запит про те, чи використовуватиме ці гроші для виплати зарплати військовослужбовцям порушенням закону.

Загальна сума в 130 мільйонів доларів покриє лише невелику частину фонду оплати праці приблизно 1,3 мільйона військовослужбовців — в середньому близько 100 доларів на людину. За даними Міністерства фінансів США, у вересні уряд витратив на військовослужбовців 9,8 мільярда доларів. Наступна дата виплати зарплати військовослужбовцям – 29 жовтня.

У четвер Трамп заявив, що його неназваний "друг" виписав чек на 130 мільйонів доларів для покриття дефіциту в армії. Федеральні цивільні службовці та військовослужбовці, як правило, не отримують зарплату під час шатдауну. Проте, раніше цього місяця Трамп доручив Пентагону знайти будь-які доступні кошти для виплати зарплати військовослужбовцям.

Додамо

За даними видання, існують винятки з федеральних обмежень прийняття урядом пожертвувань. Служба національних парків є одним із них, що дозволяє Трампу приймати пожертвування для фінансування ремонту Білого дому, розташованого у національному парку.

Відповідно до законів 1956 року, військові також мають обмежені повноваження приймати приватні пожертвування, але тільки для двох конкретних цілей: підтримки військових училищ, лікарень, бібліотек, музеїв, кладовищ та аналогічних установ, а також допомоги військовослужбовцям і цивільним службовцям, пораненим або загиблим при виконанні.

Білий дім розширив свої повноваження щодо федеральних бюджетних заходів під час шатдауну. Директор з бюджету Трампа Рассел Воут заявив, що він може в односторонньому порядку призупиняти витрати або звільняти федеральних службовців під час шатдауну, що викликало судові розгляди. Скорочення переважно торкнулися юрисдикцій, які проголосували за демократа Камалу Харріс у 2024 році.

Адміністративно-бюджетне управління не відповіло на запит ЗМІ про те, які повноваження має уряд для прийняття пожертв на утримання військовослужбовців.

Шатдаун, який розпочався 1 жовтня, не має ознак швидкого завершення, оскільки республіканці та демократи перебувають у безвиході з питання фінансування федерального уряду. Демократи наполягають на тому, що будь-який законопроект про витрати повинен також включати продовження субсидій, що минають, на охорону здоров'я, резюмує Bloomberg.

Сенат США 11-й раз провалив рішення для скасування шатдауну21.10.25, 09:24 • 3271 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Вибори в США
Камала Гарріс
Міністерство фінансів США
благодійність
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп