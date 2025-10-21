$41.760.03
48.660.10
ukenru
06:03 • 11250 перегляди
Сенат США 11-й раз провалив рішення для скасування шатдауну

Київ • УНН

 1430 перегляди

Демократи в Сенаті США в 11-й раз відхилили законопроєкт про тимчасове фінансування, запропонований Республіканською партією. Шатдаун уряду наближається до четвертого тижня, що робить його третім за тривалістю в історії країни.

Сенат США 11-й раз провалив рішення для скасування шатдауну

У верхній палаті Конгресу США - Сенаті - демократи в 11-й раз відхилили законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, запропонований Республіканською партією, на тлі того, як припинення роботи уряду (шатдаун) наближається до четвертого тижня, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Сенатори проголосували 50-43 за ухвалений Палатою представників США законопроєкт, який передбачає фінансування уряду до 21 листопада.

Керівництво Республіканської партії і Білий дім у понеділок висловили надію на швидке завершення призупинення роботи після мітингів "No Kings", що відбулися цими вихідними. Однак демократи неодноразово заперечували зв'язок своєї позиції щодо припинення роботи з протестами, і немає жодних ознак того, що законодавці близькі до її завершення.

Протести "No Kings" у США: Венс висміяв учасників, опублікувавши відео з Трампом в образі короля19.10.25, 02:37 • 5504 перегляди

Тим часом, як пише The Hill, лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тьюн заявив у понеділок, що шатдаун затягнувся настільки, що настав час задуматися про повернення контрольованої республіканцями Палати представників до Вашингтона для ухвалення нового законопроєкту про тимчасове фінансування, оскільки до 21 листопада, дати закінчення дії резолюції, що очікує продовження, залишився місяць.

На запитання, чи не настав час "почати думати про те, щоб Палата представників повернулася і продовжила" період фінансування, передбачений резолюцією, Тьюн відповів ствердно. "Так, звичайно, - сказав він. - З кожним днем ​​у нас залишається менше часу на фінансування уряду".

Останнє голосування Палати представників США відбулося 19 вересня, коли було ухвалено законопроєкт H.R. 5371, "чистий" проєкт резолюції про продовження фінансування уряду до 21 листопада, і законопроєкт був направлений до Сенату. З того часу Тьюн 11 разів вносив цей законопроєкт до Сенату, і сенатори-демократи 11 разів його блокували.

Спікер Палати представників США Джонсон не виключає найдовший в історії шатдаун14.10.25, 09:19 • 3698 переглядiв

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон неодноразово заявляв, що не планує знову скликати Палату представників доти, доки сенатори-демократи не погодяться відновити роботу уряду, провівши 24-сторінковий законопроєкт про фінансування, схвалений Палатою представників, у вересні.

У понеділок виповнився 20-й день припинення роботи уряду в США, третього за тривалістю шатдауну в історії країни.

Сенат США відклав розгляд нових санкцій проти рф: причини21.10.25, 01:34 • 7038 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Майк Джонсон (політик)
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія США
Конгрес США
Білий дім
Вашингтон
Сполучені Штати Америки