Сенат США 11-й раз провалив рішення для скасування шатдауну
Київ • УНН
Демократи в Сенаті США в 11-й раз відхилили законопроєкт про тимчасове фінансування, запропонований Республіканською партією. Шатдаун уряду наближається до четвертого тижня, що робить його третім за тривалістю в історії країни.
У верхній палаті Конгресу США - Сенаті - демократи в 11-й раз відхилили законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, запропонований Республіканською партією, на тлі того, як припинення роботи уряду (шатдаун) наближається до четвертого тижня, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Сенатори проголосували 50-43 за ухвалений Палатою представників США законопроєкт, який передбачає фінансування уряду до 21 листопада.
Керівництво Республіканської партії і Білий дім у понеділок висловили надію на швидке завершення призупинення роботи після мітингів "No Kings", що відбулися цими вихідними. Однак демократи неодноразово заперечували зв'язок своєї позиції щодо припинення роботи з протестами, і немає жодних ознак того, що законодавці близькі до її завершення.
Тим часом, як пише The Hill, лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тьюн заявив у понеділок, що шатдаун затягнувся настільки, що настав час задуматися про повернення контрольованої республіканцями Палати представників до Вашингтона для ухвалення нового законопроєкту про тимчасове фінансування, оскільки до 21 листопада, дати закінчення дії резолюції, що очікує продовження, залишився місяць.
На запитання, чи не настав час "почати думати про те, щоб Палата представників повернулася і продовжила" період фінансування, передбачений резолюцією, Тьюн відповів ствердно. "Так, звичайно, - сказав він. - З кожним днем у нас залишається менше часу на фінансування уряду".
Останнє голосування Палати представників США відбулося 19 вересня, коли було ухвалено законопроєкт H.R. 5371, "чистий" проєкт резолюції про продовження фінансування уряду до 21 листопада, і законопроєкт був направлений до Сенату. З того часу Тьюн 11 разів вносив цей законопроєкт до Сенату, і сенатори-демократи 11 разів його блокували.
Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон неодноразово заявляв, що не планує знову скликати Палату представників доти, доки сенатори-демократи не погодяться відновити роботу уряду, провівши 24-сторінковий законопроєкт про фінансування, схвалений Палатою представників, у вересні.
У понеділок виповнився 20-й день припинення роботи уряду в США, третього за тривалістю шатдауну в історії країни.
