Сенат США відклав розгляд нових санкцій проти рф: причини

Верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки відклала розгляд нового пакету американських санкцій проти росії через заплановану зустріч президентів Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 20 жовтня лідер Республіканської партії повідомив, що Сенат США призупинить законопроект про санкції проти рф.

У даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом - сказав лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і путіна у Будапешті.

Як пише видання, минулого тижня Тун заявив, що не хоче встановлювати жорсткі терміни, але голосування відбудеться "незабаром", орієнтовно "протягом наступних 30 днів".

Він також зазначив, що лідер республіканців у Сенаті Ліндсі Грем, один із авторів законопроєкту, співпрацює з Білим домом, щоб оцінити, чи буде саміт Трампа та путіна результативним і сприятиме просуванню процесу.

"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів", - наголосив Тун.

Нагадаємо

На початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить нові "нищівні" санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.

На початку вересня 2025 року Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити "другий етап" санкцій проти росії.

Пізніше група американських сенаторів внесла законопроєкт, що розширює санкції проти російської енергетики, націлюючись на "тіньовий флот" нафтових танкерів. Документ також передбачав санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу в Арктиці.

