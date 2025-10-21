$41.730.10
48.760.24
ukru
Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки отложила рассмотрение нового пакета санкций против России. Причиной стала запланированная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки отложила рассмотрение нового пакета американских санкций против России из-за запланированной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В понедельник, 20 октября, лидер Республиканской партии сообщил, что Сенат США приостановит законопроект о санкциях против РФ.

В данный момент мы нажимаем кнопку паузы. Мы старались делать это с самого начала в согласии с Белым домом

- сказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Он добавил, что примет решение о вынесении законопроекта на рассмотрение после саммита Трампа и Путина в Будапеште.

Как пишет издание, на прошлой неделе Тун заявил, что не хочет устанавливать жесткие сроки, но голосование состоится "вскоре", ориентировочно "в течение следующих 30 дней".

Он также отметил, что лидер республиканцев в Сенате Линдси Грэм, один из авторов законопроекта, сотрудничает с Белым домом, чтобы оценить, будет ли саммит Трампа и Путина результативным и будет ли способствовать продвижению процесса.

"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", - подчеркнул Тун.

Напомним

В начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет новые "сокрушительные" санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор Владимир Путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.    

В начале сентября 2025 года Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "второй этап" санкций против России.

Позже группа американских сенаторов внесла законопроект, расширяющий санкции против российской энергетики, нацеливаясь на "теневой флот" нефтяных танкеров. Документ также предусматривал санкции против российских проектов сжиженного природного газа в Арктике.

