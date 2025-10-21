Сенат США в 11-й раз провалил решение для отмены шатдауна

В верхней палате Конгресса США - Сенате - демократы в 11-й раз отклонили законопроект о временном финансировании правительства, предложенный Республиканской партией, на фоне того, как прекращение работы правительства (шатдаун) приближается к четвертой неделе, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Сенаторы проголосовали 50-43 за принятый Палатой представителей США законопроект, который предусматривает финансирование правительства до 21 ноября.

Руководство Республиканской партии и Белый дом в понедельник выразили надежду на скорейшее завершение приостановки работы после митингов "No Kings", состоявшихся в эти выходные. Однако демократы неоднократно отрицали связь своей позиции по прекращению работы с протестами, и нет никаких признаков того, что законодатели близки к ее завершению.

Протесты "No Kings" в США: Вэнс высмеял участников, опубликовав видео с Трампом в образе короля

Тем временем, как пишет The Hill, лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тьюн заявил в понедельник, что шатдаун затянулся настолько, что пришло время задуматься о возвращении контролируемой республиканцами Палаты представителей в Вашингтон для принятия нового законопроекта о временном финансировании, поскольку до 21 ноября, даты окончания действия резолюции, ожидающей продления, остался месяц.

На вопрос, не пришло ли время "начать думать о том, чтобы Палата представителей вернулась и продлила" период финансирования, предусмотренный резолюцией, Тьюн ответил утвердительно. "Да, конечно, - сказал он. - С каждым днем у нас остается меньше времени на финансирование правительства".

Последнее голосование Палаты представителей США состоялось 19 сентября, когда был принят законопроект H.R. 5371, "чистый" проект резолюции о продлении финансирования правительства до 21 ноября, и законопроект был направлен в Сенат. С тех пор Тьюн 11 раз вносил этот законопроект в Сенат, и сенаторы-демократы 11 раз его блокировали.

Спикер Палаты представителей США Джонсон не исключает самый долгий в истории шатдаун

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон неоднократно заявлял, что не планирует снова созывать Палату представителей до тех пор, пока сенаторы-демократы не согласятся возобновить работу правительства, проведя 24-страничный законопроект о финансировании, одобренный Палатой представителей, в сентябре.

В понедельник исполнился 20-й день прекращения работы правительства в США, третьего по продолжительности шатдауна в истории страны.

Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины