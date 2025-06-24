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Молодша донька Стіва Джобса святкує дівич-вечір на Капрі перед весіллям з олімпійцем Гаррі Чарльзом

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Серед гостей були Фібі Гейтс та Ейлін Гу, а весілля очікується в серпні у Котсуолдсі.

Молодша донька Стіва Джобса святкує дівич-вечір на Капрі перед весіллям з олімпійцем Гаррі Чарльзом

26-річна модель і дочка покійного співзасновника Apple Стіва Джобса Ів влаштувала розкішний дівич-вечір на острові Капрі перед весіллям з британським олімпійцем Гаррі Чарльзом. Святкування відбулося за кілька тижнів до урочистої церемонії, яка має пройти в серпні у Котсуолдсі. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

26-річна модель насолоджувалась сонячними вихідними на яхті та біля басейну на приватній віллі з видом на море у білій блискучій мінісукні та вуалі.

Ів відсвяткувала майбутнє весілля у колі близьких подруг, друзів зі світу моди та кінного спорту. Серед гостей були Фібі Гейтс (донька Білла Гейтса), олімпійська лижниця Ейлін Гу та інші представники світового бомонду. В одному зі знімків Єва позує в обіймах Іден Мак, асистентки з креативного розвитку Apple TV+, на фоні Тірренського моря.

Які ж вихідні з моїми улюбленими дівчатами

– підписала вона допис у своєму Instagram.

Доповнення

Ів виходить заміж за 25-річного Гаррі Чарльза, учасника олімпійської збірної Великої Британії зі стрибків. Пара підтвердила стосунки під час Олімпіади 2024 року в Парижі. Ів також "висхідна зірка в кінному спорті". Їх об'єднує "пристрасть до коней і підтримка одне одного на змаганнях".

Весілля обіцяє бути гучним — за інформацією джерел, серед запрошених можуть бути принцеса Беатріс, Дженніфер Гейтс, а також віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка понад 20 років дружить з матір’ю Ів.

Про весільну сукню поки не відомо, але очікується, що модель обере дизайнерське вбрання - можливо, навіть вшанувавши пам’ять батька й обравши щось від Іссея Міяке, автора його культової чорної водолазки, зазначає видання.

Засновник Amazon Безос святкує весілля у Венеції попри обурення містян24.06.25, 09:28 • 16642 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Камала Гарріс
Білл Гейтс
Париж
Велика Британія
Apple
Tesla
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