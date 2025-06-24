Младшая дочь Стива Джобса празднует девичник на Капри перед свадьбой с олимпийцем Гарри Чарльзом

26-летняя модель и дочь покойного соучредителя Apple Стива Джобса Ив устроила роскошный девичник на острове Капри перед свадьбой с британским олимпийцем Гарри Чарльзом. Празднование состоялось за несколько недель до торжественной церемонии, которая должна пройти в августе в Котсуолде. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

26-летняя модель наслаждалась солнечными выходными на яхте и у бассейна на частной вилле с видом на море в белом блестящем мини-платье и вуали.

Ив отпраздновала предстоящую свадьбу в кругу близких подруг, друзей из мира моды и конного спорта. Среди гостей были Фиби Гейтс (дочь Билла Гейтса), олимпийская лыжница Эйлин Гу и другие представители мирового бомонда. На одном из снимков Ева позирует в объятиях Иден Мак, ассистентки по креативному развитию Apple TV+, на фоне Тирренского моря.

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Дополнение

Ив выходит замуж за 25-летнего Гарри Чарльза, участника олимпийской сборной Великобритании по прыжкам. Пара подтвердила отношения во время Олимпиады 2024 года в Париже. Ив также "восходящая звезда в конном спорте". Их объединяет "страсть к лошадям и поддержка друг друга на соревнованиях".

Свадьба обещает быть громкой — по информации источников, среди приглашенных могут быть принцесса Беатрис, Дженнифер Гейтс, а также вице-президент США Камала Харрис, которая более 20 лет дружит с матерью Ив.

О свадебном платье пока не известно, но ожидается, что модель выберет дизайнерский наряд - возможно, даже почтив память отца и выбрав что-то от Иссея Мияке, автора его культовой черной водолазки, отмечает издание.

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